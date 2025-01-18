18 января 2025

ВС РФ освободили село Ясеновое в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг РФ появился в селе Ясеновое
Флаг РФ появился в селе Ясеновое Фото:

В селе Ясеновое, расположенном на западе Донецкой Народной Республики, был поднят российский флаг. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Нашими военными над Ясеновым был поднят государственный триколор, идет завершение операций по очистке территории от оставшихся украинских боевиков. Также начались активные бои за освобождение Новоандреевки,» — отметил Рогов.

Ранее ВС РФ полностью освободили город Курахово в ДНР. Расположение города связано с ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами, такими как Донецк и Покровск (Красноармейск). Что это за город и какое влияние он может оказать на СВО — в материале URA.RU.

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В селе Ясеновое, расположенном на западе Донецкой Народной Республики, был поднят российский флаг. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Нашими военными над Ясеновым был поднят государственный триколор, идет завершение операций по очистке территории от оставшихся украинских боевиков. Также начались активные бои за освобождение Новоандреевки,» — отметил Рогов. Ранее ВС РФ полностью освободили город Курахово в ДНР. Расположение города связано с ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами, такими как Донецк и Покровск (Красноармейск). Что это за город и какое влияние он может оказать на СВО — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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