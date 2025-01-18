ВС РФ освободили село Ясеновое в ДНР

В селе Ясеновое, расположенном на западе Донецкой Народной Республики, был поднят российский флаг. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Нашими военными над Ясеновым был поднят государственный триколор, идет завершение операций по очистке территории от оставшихся украинских боевиков. Также начались активные бои за освобождение Новоандреевки,» — отметил Рогов.
Ранее ВС РФ полностью освободили город Курахово в ДНР. Расположение города связано с ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами, такими как Донецк и Покровск (Красноармейск). Что это за город и какое влияние он может оказать на СВО — в материале URA.RU.
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