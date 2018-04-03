Тюмень не заметила бунт депутатов. А решилась судьба девяти политиков

09:47 03 апреля 2018 0

Выборы в Тюменскую городскую думу пройдут 9 сентября Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Конфигурация грядущих выборов в Тюменскую городскую думу изменилась. Если ранее ожидался уход спикера Дмитрия Еремеева, то теперь, похоже, после выборов он вновь получит кресло председателя. А вот несколько депутатов потеряли шанс на переизбрание после декабрьского заседания.

Инсайдеры уверяют: на состав нового созыва гордумы окажет серьезное влияние инцидент, который произошел на заседании тюменской Гордумы в конце 2017 года. Тогда во время рассмотрения вопроса о внесении изменений в Устав города выступил депутат Юрий Безбородов. Он с голоса внес предложение ограничить срок полномочий замещения должности главы города Тюмени двумя пятилетками — отметив, что даже у президента есть подобные ограничения, а у городского главы нет совсем никаких.

Предложение экс-члена КПРФ Юрия Безбородова (в центре) коллеги по фракции не одобрили, считает источник Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Из-за Безбородова обсуждение вопроса об Уставе, который уже был в повестке дня, затянулось, — напомнил источник, близкий к Городской думе. —Еремеев поставил на голосование вопрос, который вел к рассмотрению инициативы Безбородова.

Фактически, если учитывать, что в Тюмени упраздняется двуглавая система власти, получалось так, что это был некий «наезд» на полномочия человека, который станет главой города. Мало у кого есть сомнения, что должность займет [действующий глава администрации Тюмени] Александр Моор».

Другой осведомленный источник агентства уточнил: действительно, инициатива Безбородова, касающаяся вопроса об изменении в Устав города, была поставлена на голосование. «За проголосовало восемь депутатов», — отметил он.

По данным собеседника «URA.RU», близкого к депутатским кругам, фракция КПРФ (за исключением самого Юрия Безбородова) предложение не поддержала. «ЛДПР тоже не голосовали „за“. Остается „Справедливая Россия“, от которой только один депутат, и единороссы», — подытожил источник, отметив, что как минимум шесть голосов, судя по всему, принадлежали единоросам.

При этом собеседник агентства отметил: на мониторах у простых депутатов не видны пофамильные итоги голосования. «Но спикер и глава администрации вполне могут их получить, потому что голосование не было тайным». Итогом «тихого бунта» на декабрьском заседании думы стало постановление спикера о назначении публичных слушаний по предложению Безбородова на 1 февраля. Согласно документу, соответствующий пункт изменений в Устав гласит: «Срок полномочий Главы города Тюмени составляет пять лет. Одно и то же лицо не может занимать должность главы города Тюмени более двух сроков подряд».

Учитывая, что история вышла в публичную плоскость, предложение беспартийного Безбородова могло поставить под удар самого спикера и спровоцировать вопрос о логичности его избрания в VII состав Гордумы.

Ранее сразу несколько источников «URA.RU» предрекали Дмитрию Еремееву отставку, а политолог Александр Безделов считал вариант с уходов спикера вполне реальным. Теперь, по мнению источников агентства, ситуация изменилась. В частности, экстренная перенарезка избирательных округов, которую Горизбирком провел 28 марта, по мнению инсайдеров, могла быть сделана именно с учетом интересов Дмитрия Еремеева.

Депутаты от ЛДПР, по информации источника, предложение не поддержали (слева — Игорь Ракша, справа — Мурат Тулебаев) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

При этом, как выяснилось, публичные слушания с 1 февраля были перенесены на неопределенную дату — причем именно по указанию Еремеева. «Законных оснований для этого у председателя Тюменской Думы Еремеева нет, поэтому притянули за уши наличие предложений от иных субъектов правотворческой инициативы — считает сам Юрий Безбородов. — Администрация города с городской прокуратурой открыли прекрасную лазейку с помощью которой можно переносить слушания хоть год подряд».

Сам Дмитрий Еремеев в разговоре с корреспондентом агентства подтвердил: пока дата слушаний не назначена, однако они совершенно точно пройдут до окончания срока полномочий этого состава думы, то есть — до сентября.

Именно эта история, предполагают инсайдеры, могла стать поводом для пересмотра решения по спикеру Гордумы. «Еремеев доказал, что все же может решать такие вопросы», — отмечает собеседник агентства.