Нефтяная корпорация выселяет жителей ямальского села ради вахтовиков

Возможно, в селе будет проживать почти четыре тысячи вахтовиков Фото: media.gazprom-neft.ru

На Ямале жителей села Газ-Сале могут расселить из-за разработки месторождения «Газпром нефти». В 1962 году здесь забил первый газовый фонтан и началась дальнейшая разведка недр во всем округе. Теперь же людям предлагают продать их дома за смешные деньги и уехать в другие села и города.

В Газ-Сале проживают около двух тысяч человек. Сейчас среди жителей проходит опрос по инициативе окружных властей о том, куда они хотели бы переехать. Среди ответов — Тазовский (районный центр в 35 км) или Тюмень. Официальная версия властей ЯНАО, сообщает пресс-служба правительства: в селе 80% жилья — в аварийном состоянии; чтобы не тратить деньги на ремонт, власти рассматривают вопрос переезда ямальцев.

Однако до жителей села важную информацию никто не донес, сообщают селяне. Глава Газ-Сале Иван Заборный, который мог бы внести ясность, находится в отпуске до конца лета. Опрошенные «URA.RU» селяне утверждают, что напуганы возможным переездом.

По словам жителей села, ситуацию усугубляет то, что во время опросов им предлагают обмен жилплощади. «Предлагали компенсацию за здешнее жилье. Когда приходили ко мне, то озвучивалась цифра — 18 тысяч за кв. м. Это очень мало», — рассказала «URA.RU» одна из жительниц, попросившая не называть ее имя. По другим данным, людям предлагают 23 тысячи за «квадрат». Но эти суммы их не устраивают. Ямальцы хотят, чтобы жилье выкупали по рыночной цене. В Тазовском районе, по данным постановления правительства от января 2019 года, она чуть больше 59 тысяч рублей за кв. м.

Жителям села предлагают выкупить их дома за 18-23 тыс. рублей за «квадрат» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU (архив)

«Между собой народ говорит, что в поселке всего несколько бюджетных организаций, и его просто невыгодно держать», — рассказывают местные. При этом в Газ-Сале, несмотря на слухи о переселении людей, ведется ремонт дорог (в 2019 году запланировано — восемь участков), строятся и ремонтируются несколько детских и спортивных площадок, но жилфонд не обновляют. «В местных новостях было озвучено, что жильцам ветхих домов будут предложены квартиры в новом районе поселка Тазовский. А в Газ-Сале почти все дома ветхие», — рассказывают селяне.

Местные между собой обсуждают, что в селе могут сделать базу для компании «Газпром нефть». Слухи о расформировании Газ-Сале из-за месторождения нефти и газа появились еще в конце 80-х. «На сегодняшний день эти разговоры снова возобновились, в поселок приезжала комиссия из Москвы (из какого именно предприятия или ведомства, жители не знают, — прим. ред.), ее представители везде ездили. Хотя смотрели не только наш поселок, но и другие населенные пункты. Решение этой комиссии нам, жителям поселка, никто не озвучивал», — рассказывают ямальцы.

В 40 км от Газ-Сале расположено Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение. Начальные геологические запасы нефти составляют 438 млн тонн и 186 млрд кубометров газа. В 2017 году право на пользование недрами получила «Газпром нефть». По официальным данным с сайта компании, ввод в эксплуатацию и промышленное освоение месторождение начнется в 2020 году. Пик добычи прогнозируется в 2021 году.

По версии источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, руководители предприятия, которое будет заниматься разработкой месторождения, планируют, что в поселке одномоментно будут находиться порядка 3,5-4 тысяч вахтовиков. «Если это месторождение выйдет на полную мощность, то население поселка сравняется с районным центром — поселком Тазовский. В компании не хотят строить новую инфраструктуру и начинать масштабные стройки, поэтому стараются выселить всех и загнать туда вахтовиков», — рассказал свою версию инсайдер.

В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» сообщили, что опрос жителей о будущем поселка еще продолжается. «Сроки его окончания — конец сентября в связи с отпускным периодов и отсутствием части населения в пределах села. После получения данных можно будет делать какие-то выводы о потребностях населения», — уточнили там. На вопросы о том, связаны ли опросы с планами «Газпром нефти» и за сколько могут выкупить жилье у селян, там не стали отвечать.

В пресс-службах «Газпром нефти» и администрации поселка не ответили на звонки корреспондента «URA.RU». Туда были направлены письменные запросы. На момент публикации ответы получены не были.