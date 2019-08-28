Руководство Антпинского НПЗ впервые за долгое время вышло на диалог со СМИ Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

статья из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Антипинский НПЗ может стать независимым предприятием и перестать контролироваться Сбербанком. Об этом «URA.RU» заявил первый заместитель генерального директора по производству АНПЗ Сергей Панков. Впервые за долгое время руководство завода открыло двери предприятия (фото смотрите ниже) и откровенно рассказало, как компания собирается выходить из банкротства и когда начнет полноценно работать.

Проблемы Антипинского НПЗ начались в прошлом году. Завод периодически останавливал производство из-за отсутствия сырья, а с мая 2019 года на три месяца полностью прекратил работу. Сейчас предприятие должно кредиторам 5 млрд долларов. А его банкротство уже назвали крупнейшим в России.

Сергей Панков (на фото) рассказал, как выживает АНПЗ Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

— У завода на сегодняшний день нет оборотных средств, он работает по давальческой схеме [предприятие платит за поставку сырья продуктами переработки], при помощи компании «Сокар Энергоресурс». Это совместное предприятие Сбербанка и азербайджанской SOCAR. Планируется ли, что в будущем АНПЗ станет самостоятельным предприятием?

— Наш крупнейший кредитор — это Сбербанк. Он не имеет в своем управлении менеджеров и непосредственно коллектива, которые могли бы управлять таким активом. АНПЗ достаточно сложный объект, это и безопасность промышленная, и безопасность экологическая, и ведение технологических процессов, и так далее. В связи с этим я предполагаю, что завод может стать вполне независимым после проведения всех процедур банкротства. Пока же нам нужно выявить кредиторов, которых мы на сегодняшний день не знаем. Я предполагаю, что в течение 2020-го года мы станем уже самостоятельной бизнес-единицей, на которую будут возложены определенные экономические задачи, будет бизнес-план и нормальное ведение хозяйственного учета.

После остановки завода оборудование пришлось ремонтировать Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

— Какую сумму SOCAR потратила на ремонт нефтегазового оборудования, который проводился из-за последствий неправильной эксплуатации — простоя при отсутствии сырья несколько раз за последний год?

— Потратили мы ровно столько, сколько необходимо было для поддержания завода. Я не уполномочен это озвучивать, извините.

— С момента остановки работы завода были ли совершены какие-то выплаты кредиторам?

— Нашим кредиторам мы ничего не выплачивали. Сейчас идут операционные платежи, которые необходимы для безаварийной работы завода. Но строго в рамках тех сумм, которые мы получаем по давальческой схеме от SOCAR. Фактически сумма покрывает зарплаты с налогами, поддержание безопасности и те затраты, которые необходимы для функционирования завода.

Выделяемые SOCAR средства рассчитаны строго на зарплаты, налоги и все самое необходимое для функционирования АНПЗ Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

— То есть Антипинскому НПЗ выгоднее пройти процедуру банкротства, чтобы не платить 5 млрд долларов кредиторам?

— Нельзя утверждать, что АНПЗ не хочет платить. Согласно Федеральному закону в отношении предприятия проводится определенная процедура, должны быть выявлены все кредиторы. Крупнейшие из них должны договориться между собой — по какой модели будет функционировать завод. Может быть, для них более целесообразно будет продать актив. А может завод передадут в управление какой-либо организации, которая возьмет на себя обязательства по выплате долгов.

— Правильно ли мы понимаем, что в 2020-м году завод практически выйдет из кризисной ситуации?

— Во-первых, наша первичная задача к 20-му году — обеспечить максимальную загрузку завода. Во-вторых — восстановить работоспособность оборудования, которая была утрачена в момент эксплуатации предыдущим собственником и момент простоя. Третьим пунктом — наладить ритмичность отгрузки продукции — это достаточно серьезная проблема сейчас.

— У Антипинского НПЗ до банкротства были налажены поставки продукции. Что изменилось?

— Нам приходится выстраивать новые логистические цепи. У прежнего владельца [ГК «Новый поток», — прим. ред.] было свое мироощущение и свои варианты реализации нефтепродуктов. Сегодня у собственника сырья [SOCAR, — прим. ред.] совершенно иные экономические подходы, соответственно логистические связи нужны совсем новые. Сейчас завод перевозит продукцию автомобильным и железнодорожным транспортом на внутренний рынок. По плану производственной программы, согласованной с SOCAR, в приоритете находятся 92 и 80 бензин.

Антипинский НПЗ за время руководства «Нового потока» задолжал за транспортные услуги 10 млрд рублей Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

— До запуска производства бензинов и кризисной ситуации на предприятии важным составляющим рынка сбыта продукции Антипинского НПЗ был экспорт. Какие сейчас приоритеты?

— Внутренний рынок. Поставляется 92 бензин, дизельное топливо, СУГ (сжиженные газы). Способы перевозки — автотранспорт, железная дорога и трубопровод. Также у меня есть информация, что начали проводить отгрузку в другие области страны. Но есть и экспортные направления. По своему опыту знаю, что большие потребители кокса — это Китай, Казахстан, страны Азии. В восточном направлении у нас планируется отгрузки в Красноярск, но основное направление — балтийские порты.

— Будет ли предприятие принадлежать SOCAR и в дальнейшем, или его планируется продать?

— А это уже не могу сказать, я ответственный за производство и за безопасность на нем.

За последний месяц Антипинский НПЗ стал перерабатывать 18 тонн нефти в сутки. До остановки работы эта цифра составляла 12 тонн. Максимальную загрузку, 22 тонны в сутки, предприятие планирует достичь к октябрю. Первый заместитель гендиректора завода Сергей Панков, рассказал, что АНПЗ сегодня не обеспечивает сам себя, поставки сырья отрабатываются его переработкой. Нефть для завода предоставляют «Сургутнефтегаз» и компания Shell Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

На предприятии работают 2000 человек. Несмотря на проблемы, на заводе не было и не предвидится сокращений, зарплату платят вовремя. Во время простоя АНПЗ рабочие занимались ремонтом пострадавшего оборудования и устанавливали новое, приобретенное на деньги SOCAR Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

На предприятии планируется начать строительство новой установки гидрокрекинга, которая сможет перерабатывать до 2 млн тонн нефти в год. С ее помощью будет производиться бензин, дизель и попутный газ Фото: Эдуард Богданов © URA.RU