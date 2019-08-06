Кто потеряет миллиарды долларов из-за банкротства Антипинского НПЗ

Совокупный долг Антипинского НПЗ составляет 5 млрд долларов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Банкротство Антипинского НПЗ затронуло бизнесы по всей России. Помимо основного кредитора, Сбербанка, предприятие задолжало сотням компаний как крупным, так и мелким, а из-за проблем завода чуть не встал порт Мурманска и не было остановлено содержание Тюмени.

Только сейчас в арбитражных судах разного уровня находятся на рассмотрении около 80 гражданских исков, связанных с АНПЗ. В общей сложности за последние пять лет завод выступал ответчиком в 638 делах на общую сумму 369,7 млрд рублей.

Завод остался должен даже проектировщикам Инфографика: Дмитрий Циулин

«В основном от банкротства завода пострадали те, кто его строил. До сих пор со многими компаниями не рассчитались. В Тюмени никаких особо серьезных договоров АНПЗ не заключал, а в основном завод продавал дизель за наличку и гнал продукцию за рубеж», — отмечает Александр Казаков, владелец доли сети автозаправок «Н-1», рассматривавший возможность сотрудничества с заводом.

В мае этого года, когда завод приостановил работу, в порту Мурманска колоссально сократился объем грузоперевозок — на 117,2 тыс. тонн, сообщает ценовое агенство Argus. При этом ранее цифра составляла 130 тыс. тонн. Через порт Антипинский НПЗ реализовывал нафту и вакуумный газойль. Именно требования транспортных компаний, перевозивших его продукцию, оказались самыми весомыми в «корзине» исков компании, составив 9,9 млрд рублей.

Наиболее крупным истцом в данной группе выступает московская транспортная группа «Софрахт» (владеет Министерство имущественных отношений РФ). Суть ее требований состоит в возмещении убытков из-за неоплаты услуг перевозки, простоя и сверхнормативного использования вагонов на железнодорожных путях. Самый крупный иск достигает почти 4 млрд рублей. Предприятие активно бьется за свои деньги, подавая апелляционные жалобы на каждое решение, которое полностью не удовлетворяет требования.

Молодая питерская компания «Балтсетьстрой» подала в сторону компаний «Нового потока» три иска Инфографика: Дмитрий Циулин

Еще один перевозчик — питерский «Трансойл» (основной владелец — Геннадий Тимченко) — продолжает судиться за 3,1 млрд рублей. Среди транспортников, имеющих претензии к АНПЗ, есть компании, занимающиеся водными перевозками. Так, московский «Коксохимтранс» взыскивает через Арбитраж 114 млн рублей.

Чуть меньше с Антипинского НПЗ требуют компании, торгующие нефтью и нефтепродуктами, — 3,3 млрд рублей. Самый крупный иск принадлежит молодому и амбициозному «Инвестнефтетрейдеру» из Москвы — 2 млрд 278 млн. В эту сумму, составляющую десятую часть дохода предприятия за 2017 год, входит не только долг завода в размере 2,2 млрд рублей, но и 23 млн рублей в качестве процентов за пользование коммерческим кредитом.

Порядка 2,8 млрд долгов висело на Антипинском НПЗ за строительство завода. Примером может служить история с генподрядчиком предприятия ООО «Юникс» из Ленинградской области. Компания была вынуждена судиться за 1,9 млрд рублей, чтобы рассчитаться с долгами по заработной плате сотрудникам. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

На заправках «Нового потока» планировалось реализовывать производимое на АНПЗ топливо Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Наибольшее число исков в сторону АНПЗ приходится на поставщиков различного оборудования. При этом общая их сумма не такая уж и большая в сравнении с другими сферами — 2,2 млрд рублей. Предприятие задолжало не только российским, но и иностранным компаниям. Так, «дочка» японской корпорации Yokogawa требует в суде возврата 14,7 млн, а представитель немецкой Siemens в России — 58,5 млн рублей. В списке не получивших оплату за поставки есть и тюменские компании: «Тюменьприбор», «Спецметаллкомплект», «Монтажизоляция» и другие.

Меньше всего требований со стороны проектировщиков — сумма составила 159 млн рублей. Здесь среди истцов замечен тюменский «Геокад», который требует от бывшего заказчика 502 тыс. рублей. Еще 6,5 млрд рублей в рамках коллективного иска требует питерское предприятие «Балтсетьстрой», работающее в сфере информационных технологий. Ответчиками выступают все бывшие заводы группы компаний «Новый поток», включая тюменский АНПЗ.

Экс-владелец АНПЗ обвиняется в мошенничестве и хищении 29 $ млн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За три года АНПЗ получил 67,8 млн рублей субсидий, но предприятие практически не участвовало в госконтрактах — за ним числится всего три, с максимальной стоимостью 1 млн рублей. Также почти не участвовала в торгах и «дочка» предприятия «АНПЗ-продукт», через заправки которой планировалось реализовывать часть производимого топлива.

«Слава богу, мы в свое время расторгли с ними контракт. Они очень сильно подвели нас в марте, когда еще никто не думал и не знал, что произойдет. АНПЗ не смог поставить топливо, и пришлось в срочном порядке искать другого поставщика. Мы чуть не сорвали содержание города Тюмени. Как раз в это время надо было делать уборку и вывоз снега. Могли встать десятки единиц техники», — рассказывает Мурат Тулебаев, депутат городской думы и гендиректор подрядчика горадминистрации Тюмени «Трасса».

Сбербанк не считает себя управляющей компанией Антипинской НПЗ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По данным предпринимателя, на сегодняшний день контракты с «АНПЗ-продукт» есть у многих организаций в городе. Сложнее всем пришлось владельцам сельхозтехники, которые не смогли быстро перестроиться. Под удар попали компании, занимающиеся логистикой, поставкой продуктовых товаров.

В мае ПАО «Сбербанк» стал владельцем 80% акций АНПЗ через принадлежащую ему кипрскую компанию SBPR Cyprus SPV Limited. Оставшиеся 20% портфеля принадлежат адвокату Николаю Егорову. До этого кредитное учреждение добилось смены гендиректора АНПЗ.

«Сбербанк немного некрасиво себя повел, когда выдал кредиты под условие назначить руководителем человека со своей стороны. Как только оно исполнилось, АНПЗ начал процедуру банкротства. Думаю, завод затем заморозит выплаты по судам и кредитам. Через конкурсное производство начнут вытаскивать завод, освободятся от больших миллиардных долгов и создадут на этой базе новую компанию», — считает юрист Евгений Ярков.

В этой ситуации, по мнению специалиста, обычные предприниматели, которым задолжало предприятие, могут и не получить никаких выплат. В лучшем случае — через пару-тройку лет, если будут включены в реестр требований кредиторов. Между тем Сбербанк и вовсе отрицает свою причастность к долгам предприятия.

«Сбербанк никогда не являлся и сейчас не является управляющей компанией для Антипинского НПЗ. Вопрос урегулирования задолженности перед кредиторами вне зависимости от природы ее возникновения (долги перед банками, трейдерами, поставщиками услуг и т. д.) зависит от перспективы утверждения судом процедуры банкротства завода. В случае введения процедуры банкротства, расчеты с кредиторами будут осуществлены в соответствии с нормами федерального закона о банкротстве», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Сбербанка.

Добавим, совокупный долг Антипинского НПЗ составляет 5 $ млрд, из них на ПАО «Сбербанк» приходится порядка 3 $ млрд. С мая 2019-го года Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила сотрудничество с предприятием из-за невыполнения ряда поставок объемом по 60 тонн.

На днях Антипинский НПЗ получил право реализовывать продукцию на бирже через ООО «Сокар Энергоресурс» — совместное предприятие азербайджанской компании SOCAR и структуры Сбербанка «СБК Комплект». Экс-владелец АНПЗ Дмитрий Мазуров был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, а на скрывающегося бывшего гендиректора завода Геннадия Лисовиченко заведено уголовное дело.