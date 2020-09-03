Тюменские инсайды: депутат откупился от полиции

С новым учебным годом! Коллаж: URA.RU

Тюменские чиновники гадают, чьи карьерные перспективы открывает визит президента Владимира Путина в Тобольск. И готовятся встречать старинного товарища с головокружительной карьерой. В это время местные депутаты откупаются от полиции, а общественный лидер пытается пережить очередной удар по репутации. Также в инсайдах: тюменский строитель скупает ресторанный бизнес, городу грозит длительное отключение воды, а театры пытаются свыкнуться с новыми реалиями.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатору Моору сулят главное событие в карьере…

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Желтом доме шепчутся о том, что визит президента России Владимира Путина в Тобольск, который намечен на середину сентября, может стать главным событием в политической карьере губернатора Александра Моора. Знающие люди поговаривают, что Путин едет в Сибирь не только для того, чтобы посетить СИБУР и возглавить нефтегазовый форум, но и чтобы лично оценить, как справляется со своими обязанностями глава Тюменской области.

«Если все пройдет хорошо и к Моору не будет вопросов, то вполне вероятно, что он в скором времени переберется в Москву вслед за мэром столицы Сергеем Собяниным и министрами Владимиром Якушевым и Валерием Фальковым», — резюмируют слухачи.

…как и мэру Тобольска

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Аналогичные слухи ходят и в администрации Тобольска: якобы после визита президента Путина региональному правительству придется искать для города нового мэра. «Говорят, если все пройдет гладко и хорошо, Путину понравится работа главы Тобольска Максима Афанасьева, чиновника могут повысить в обход Тюмени. Договорились до того, что прочат ему карьеру в администрации президента», ­- передают слухмейкеры.

С Путиным в Тобольск приедет Мазур

Ходят упорные слухи, что сопровождающим главы России Владимира Путина во время визита в Тобольск станет бывший мэр города Владимир Мазур, занимающий сейчас должность замначальника управления внутренней политики администрации президента. «Сам Мазур в Тобольске не был уже полтора года, и многие с нетерпением ожидают его приезда. И даже надеются на встречу со старым знакомым — правда, будет ли у него на это время, неизвестно», ­ ­— передают инсайдеры.

Чеботарев может пострадать из-за своего протеже

Поговаривают, что обвинение главы аппарата общественной палаты Тюменской области Артура Юрьева в рейдерском захвате коммунальной компании может серьезно ударить по председателю Общественной палаты Тюменской области Геннадию Чеботареву. «Именно он продвигал Юрьева на должность главы аппарата. Подобного рода скандалы власть очень не любит, и теперь Чеботарева ждет серьезный разговор по поводу того, кому он оказывает протекцию. И это уже не первый скандал с ним — ранее еще один его протеже Михаил Мельцер оказался замешан в скандалах с получением грантов», — передают слухачи.

Тобольский депутат откупился от полиции

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках облдумы шепчутся, что тобольскому депутату-единороссу и кандидату в новый созыв местной гордумы Олегу Подковырову пришлось нарушить закон, чтобы не засветиться с негативной повесткой перед выборами. «11 августа его поймали за превышение скорости. А у Подковырова уже были неоплаченные штрафы. И по закону его должны были отправить в суд и арестовать на срок до 15 суток. Говорят, что он откупился от гаишника и спокойно поехал дальше. Но в руководстве ГИБДД об этом узнали и теперь вопрос находится на контроле у начальников», — шепчутся слухмейкеры.

Прокурор Орлов в Заболотье задержал вертолет

В курилках облдумы обсуждают, что тюменский транспортный прокурор Анатолий Орлов во время своего визита на несколько часов задержал вылет рейсового вертолета из Заболотья. «Иронично, что он прилетел в Ачиры из-за жалобы местных жителей на задержки вылетов вертолетов из Тобольска. И в результате получилось, что его больше трех часов под дождем на летной площадке ждали все, кто планировал улететь в „большой город“. А в это время он принимал жителей в администрации», — посмеиваются сплетники.

Щепелин ударился в ресторанный бизнес

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В тюменских бизнес-кругах ходят слухи, что владелец строительной компании ТДСК Николай Щепелин решил создать ресторанную империю. «Пока на рынке общепита из-за коронавируса наблюдается серьезный спад, Щепелин стал скупать за бесценок рестораны и кафе. Поговаривают, что новая сеть общепита составит серьезную конкуренцию самым крупным тюменским холдингам — „Ассорти“ Александра Соболева и „Максим“ Ларисы Невидайло. Кажется, те уже напряглись и подсчитывают грядущие убытки», — отмечают инсайдеры.

«Брусника» выкупила крупный участок в центре Тюмени

В бизнес-кругах поговаривают, что известный застройщик «Брусника» из Екатеринбурга решил усилить свои позиции в Тюмени за счет покупки под застройку большого участка в центре Тюмени. «Сделка почти закрыта, участок купили за „живые деньги“ из частных рук. Собираются строить большой квартал в центре», — отмечают слухачи.

Тюменский «Мостострой-11» рискует остаться без госконтрактов

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В правительственных курилках поговаривают, что после строительства «антипешеходной» развязки в районе Мельникайте «Мостострой-11» может остаться без крупных госзаказов. Якобы к компании после сдачи объекта появилось немало вопросов, касающихся качества работ. А это серьезный удар по репутации предприятия. «Развязкой недовольны не только тюменские пешеходы, для которых там практически ничего не сделано, но и заказчики объекта. Это может привести к тому, что „Мостострою“ придется бороться за новые тендеры, доказывая свою состоятельность», — считают инсайдеры.

Тюменских застройщиков ждет самая массовая проверка в истории

По мнению инсайдеров агентства, после ЧП с падением сразу трех кранов во время урагана на стройке компании «Инко и К» власти решили подстраховаться и проверить сразу все крупные строительные площадки. Слухачи утверждают, что сейчас из-за экономии на большинстве из них не соблюдаются элементарные меры безопасности. «Ревизоров из администрации на стройках, конечно, не ждут. Тем лучше для проверяющих, которые всерьез решили взяться за застройщиков после этого ЧП. Не стоит забывать, что незадолго до этого на другой стройке погибли двое рабочих. Оба происшествия прогремели на всю страну. И если власти сейчас не будут трясти застройщиков, то у Москвы могут возникнуть вопросы к властям», — передают собеседники URA.RU.

Тюмень может остаться без питьевой воды

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени ходят слухи о том, что Велижанский водозабор могут закрыть на капремонт, а оставшихся мощностей местному водоканалу для обеспечения горожан чистой водой попросту не хватит. Источник, знакомый с ситуацией сообщает, что проблемный водозабор строился давно и уже морально устарел. Поставщик пытается решить вопрос не прибегая к капремонту, но пока безуспешно. «После жалоб тюменцев на плохой запах воды Роспотребнадзор проверил водозабор и обнаружил в воде повышенное содержание аммиака и других химсоединений. Водоканалу выдали предписание на устранение проблемы, но устранить её они там не могут физически — оборудование слишком старое. Вот и получается, что проблема никуда не делась», — поясняет инсайдер.

Тюменские театры будут работать в минус

Слухачи поговаривают, что радость тюменских театров, которым губернатор Александр Моор разрешил вернуться к работе, оказалась недолгой. Выступать при аншлагах артисты не смогут из-за режима повышенной готовности. В залах придется соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. «Зрителей планируется рассаживать через одного. Соответственно, будет продаваться гораздо меньше билетов, чем до начала пандемии. Повышать их стоимость, чтобы компенсировать потери, нелогично: они стоили достаточно дорого, по 500 рублей. А за 2 тысячи их покупать никто не будет. По сути тюменские театры будут работать в минус», — заявляют источники агентства.

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