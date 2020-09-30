Как начать зарабатывать на покупке акций

Для частных инвесторов без опыта работы на финансовом рынке нашли инструмент для заработка Фото: depositphotos.com

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Россия в 2020 году переживает настоящий инвестиционный бум. Из-за низких ставок по банковским депозитам, пандемии и страха потерять работу число частных инвесторов в России в этом году выросло почти в два раза и превысило в августе, по данным Московской биржи, 6,2 миллиона человек. Культура инвестиций растет, причем россиян интересуют вложения не только в отечественные бумаги, но и в иностранные акции.

«Сейчас, не считая небольшой „просадки“ в марте, идет самый длинный рост за всю историю американского рынка. Ажиотаж зашкаливает. Даже россияне снимают средства с банковских вкладов, потому что ставки упали ниже уровня инфляции, и идут на американский рынок», — уточнил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

Из-за снижение ставок в банках частные инвесторы переводят свои средства в акции и облигации Фото: depositphotos.com

В марте произошло падение одного из главных индексов рынка США — S& P 500. Это случилось из-за опасений влияния пандемии на мировую экономику, однако к концу сентября показатель вырос уже на 50%. В период самоизоляции больше людей стали интересоваться фондовым рынком, рассказал URA.RU начальник управления операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Стремительная коррекция (снижение рынков в марте) создала потенциал для роста котировок акций, поскольку очевидно, что пандемия, несмотря на серьезность, носит временный характер. Снижение процентных ставок банков, как одна из мер по преодолению экономического кризиса, способствует и перетоку частных инвестиций в акции и облигации из депозитов. Этим трендом пользуются компании, проводящие первичное публичное размещение акций», — рассказал Ващенко.

Большинство частных инвесторов специальных знаний о финансовом рынке не имеют, поэтому могу столкнуться со сложностями при выборе инструментов для инвестирования. Эту задачу можно переложить на профессиональных управляющих и вложить средства в паевые фонды (ПИФ). Многие инвесторы доверяют ПИФам больше, чем отдельным акциям. Такие фонды включают множество активов. То есть, покупая ПИФ, инвестор сразу приобретает диверсифицированный портфель акций, отобранных специалистами. Рынок ПИФов регулируется Центробанком, что делает вложения в фонды защищенными.

Одним из самых привлекательных и высокодоходных инструментов считаются вложения в IPO — покупка бумаг в момент первого выхода компаний на биржу. Каждый год на американском рынке проходит от 100 до 200 первичных размещений.

После IPO акции прибавляют в цене от 100% до 600%. Например, бумаги социальной сети Facebook после выхода на биржу выросли в шесть раз, а акции производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat — в десять раз.

Первый выпуск акций в открытое обращение позволяет не только размещающимся компаниям привлечь капитал для развития, но и частным инвесторам извлечь выгоду. Эксперты уверены, что осенью ажиотаж вокруг вложений в IPO сохранится. При этом, по статистике, в первые месяцы выстреливает подавляющее количество акций.

Россиянину, чтобы поучаствовать в IPO американских компаний, нужно быть квалифицированным инвестором: обладать опытом на финансовом рынке и определенными суммами денег. Однако теперь такие вложения стали доступны и простому инвестору. Для получения прибыли от первых публичных размещений эксперты советуют частным вкладчикам купить паи «Фонда первичных размещений». Это так называемый закрытый ПИФ (приобретается на определенный срок, в начале жизни проекта), и его паи позволяют инвесторам за одну сделку получить сбалансированный портфель бумаг компаний, вышедших на IPO на американских биржах NYSE и Nasdaq.

Эксперты уверены, что ажиотаж вокруг вложений в IPO сохранится и в октябре Фото: depositphotos.com

Для минимизации рисков доля каждой такой компании в портфеле не превышает 10% (свободные от IPO деньги вкладываются в облигации), а позиции фиксируются по истечении трех месяцев после размещения. С момента запуска на Мосбирже (с июля 2020 года) бумаги самого фонда подорожали с 930 рублей до 1600 рублей в сентябре. Стоимость акции ЗПИФа отражает стоимость активов, которые отобраны специальным алгоритмом на основе рекомендаций экспертов инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая более 10 лет на американских биржах отбирает IPO для своих клиентов.

Бумаги «Фонда первичных размещений» можно купить на Московской бирже (в рублях) и с сентября на Санкт-Петербургской бирже (в долларах). Нужен только брокерский счет, который открывается в онлайн-режиме, и стартовый капитал от 1600 рублей. Этот ЗПИФ отличается высокой ликвидностью (дневной оборот торгов доходит до 400 млн рублей), благодаря высокому спросу инвесторов и наличию маркетмейкера (инвестиционная компания, которая берет на себя риск приобретения и хранения ценных бумаг, поддерживает ликвидность и цену — прим. ред.).

Это значит, что купить акции фонда и продать их при желании вы сможете в любой момент. При покупке пая можно сэкономить и на комиссионных издержках, ведь покупая бумаги отдельных компаний на бирже, нужно платить за каждую сделку. Если сделок много, то и общая комиссия будет большой, а покупая портфель акций в виде ЗПИФ «Фонд первичных размещений», комиссия платится один раз.