Инсайды ЯНАО: вахтовиков попросят остаться

Каникулы заканчиваются, а чиновники от образования не знают, продлевать их или объявлять дистант. Есть проблемы и у руководителей ТЭК: с перевахтовкой прогнозируется очередной всплеск коронавируса. Вскрылась и проблема организации медобеспечения — от мэров требуют повлиять на то, что вне их компетенции. Также новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, кто станет начальником полиции Салехарда и почему на самом деле отменили конкурс по аэропорту для ямальской столицы
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Губернатор устроит эксперимент
Источники, близкие к властным структурам ЯНАО сообщают, что у губернатора Дмитрия Артюхова якобы есть план на реформу Шурышкарского района. «До сих пор шла речь о муниципальной реформе Пуровского, Надымского и Тазовского районов, запущенная губернатором, а теперь же идут разговоры, что Шурышкарский будет следующим в списке, — говорят инсайдеры. — Если это произойдет, это поможет не только сэкономить бюджетные средства на управленческие расходы, но и решить ряд важных проблем».
Среди них — постоянно возникающие конфликты интересов в населенных пунктах района, делятся слухмейкеры. Если мелкие муниципалитеты объединят в один большой муниципальный район, контролировать чиновников главе будет намного проще, а спросить губернатору будет с кого, делятся информаторы агентства.
Чиновники не могут решить, что делать со школами
По сообщениям инсайдеров, близких к окружному департаменту образования, чиновники не могут решиться вывести школьников на дистант после осенних каникул. «Ситуация угрожающая, число заражений ежедневно растет, но никаких решений нет, — удивляются собеседники. — Это связано с тем, что никто не хочет брать на себя ответственность, если не будет четкого указания от Роспотребнадзора или главы региона».
Если за выходные таких распоряжений не последует, то уже 9 ноября все школьники вернутся в классы, говорят источники. А это чревато новыми вспышками коронавируса в отдельно взятых учебных заведениях, уверены слухачи.
Больницы ЯНАО переподчинят муниципалитетам
Близкие к властным структурам источники уверяют, что учреждения здравоохранения ЯНАО уровня «город — район» переподчинят муниципалитетам. «Такая необходимость давно назрела, — сообщают инсайдеры. — Управлять городскими и районными больницами, которые подчинены напрямую Салехарду сложно — главы муниципалитетов не могут влиять на улучшение ситуации, а претензии от населения идут именно к ним».
Если такое решение придется принимать, то региональное законодательство потребует серьезного пересмотра, рассказывают собеседники. Обратной стороной медали окажется раздувание штата медицинских чиновников в горздравах, поэтому такая реформа потребует тщательной предварительной оценки, объясняют эксперты в государственном и муниципальном управлении.
Коронавирусные каминг-ауты чиновников вышли из моды
В коридорах власти рассказывают, что заразившиеся коронавирусом публичные чиновники ЯНАО больше не спешат рассказывать о страшном диагнозе. «Если раньше существовал некий тренд сообщать о подтвердившемся коронавирусе во всеуслышанье, то сейчас многие стараются не распространяться о случившемся, — делятся слухачи. — Особенно это касается тех, кто активно ведет социальные сети и каналы в мессенджерах, а также встречаются с гражданами, а не только с подчиненными».
Инсайдеры указывают, что публичные чиновники теперь предпочитают либо рассказывать о своей болезни постфактум, когда она уже отступила, либо вообще промолчать, будто ее и не было. Собеседники агентства связывают это с негласным указанием не сеять панику о возможных очагах COVID в госучреждениях на фоне второй волны пандемии.
Подрядчик на реконструкцию аэропорта Салехарда уже известен
Источники, близкие к профильному департаменту правительства ЯНАО рассказывают, что условия реконструкции аэропорта Салехарда переписывают под конкретного подрядчика. «Вообще-то у ямальских властей есть конкретный запрос под конкретную фирму, однако видимость закона надо соблюдать, поэтому провели конкурс, — поделился собеседник во властных структурах. — Первая попытка оказалась неудачной и настолько топорной, что с победителем отказались подписывать договор, прицепившись к техническому моменту в его документах».
При этом отказываться от реконструкции никто не планирует, отмечают слухачи. Аэрохаб ямальской столице необходим, особенно в свете планов губернатора Дмитрия Артюхова по развитию федерального горнолыжного кластера на Приполярном Урале.
Отставной вице-мэр поехал покорять Москву
Инсайдеры рассказывают, что бывший замглавы Пуровского района Геннадий Куправа, лишившийся должности еще до отставки Андрея Нестерука, переехал в Москву. «Есть информация, что у него остались связи, позволяющие устроиться на приличную работу, — поговаривают источники. — Скорее всего, он найдет себя в структурах ТЭК на позициях, связанных с безопасностью организаций либо в юридической службе».
Куправе наверняка пригодится его опыт как в работе в правоохранительных органах, так и на муниципальной службе, уверены собеседники. Оставаться в ЯНАО экс-чиновник не мог в принципе, особенно в свете скандала с продажей району его дома, записанного на тещу, за 12 млн рублей, напоминают слухмейкеры.
Начальником полиции ямальской столицы станет его заместитель
По данным источников в силовых структурах, заместителем начальника ОМВД по Салехарду — начальником полиции города станет Василий Васильев. «Вопрос с назначением будет решен максимально оперативно, — поделился собеседник. — Майор Васильев сейчас занимает должность зама начальника полиции, который в свою очередь является замом начальника горотдела».
По некоторым данным, документы о назначении сейчас находятся на согласовании в окружном управлении. Прежний начальник полиции в ранге замглавы ОМВД подполковник Максим Краморев ушел на повышение и сейчас руководит горотделом в Ноябрьске.
Предприятия ТЭК решают вопросы с отменой перевахтовки
По информации инсайдеров, в структурах ТЭК обсуждаются вопрос об очередной отмене перевахтовок из-за угрозы завоза и распространения коронавируса. «Такая ситуация уже была весной, для многих это было неожиданностью, однако перестать бурить скважины и качать нефть и газ нельзя — это убьет экономику, — рассуждают собеседники. — Единственным и логичным выходом из положения снова будет приостановление перевахтовок».
При этом руководители понимают: такое решение не должно быть внезапным, чтобы не вызвать недовольства со стороны вахтовиков и их семей. Кроме того, потребуются дополнительные санитарные меры на самих объектах и месторождениях, чтобы исключить ошибки первой волны, когда из-за вспышек COVID целые общежития превращались в стихийные ковидарии.
Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.
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