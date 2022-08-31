Курганцы рассказали о худшем отдыхе в Крыму

Ситуация на самом популярном у россиян курорте изменилась

01 сентября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Курганец, вернувшийся с отдыха в Крыму, рассказал о своих впечатлениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир (имя изменено) предприниматель из Кургана на протяжении последних десяти лет каждый год вместе с семьей ездит в отпуск в Крым, где живет по 2-3 месяца. Однако в этом году, отмечают курганцы, отдых был самым худшим. Рассказ о том, с чем столкнулась в сегодняшнем Крыму семья из Кургана — в материале URA.RU. На улицах Крыма появились пробки Из-за отсутствия авиасообщения на юге большая часть россиян отправились на полуостров на автомобилях. В прибрежных городах даже проявилось такое непривычное для курорта явление, как пробки. Сам Владимир, как и тысячи отдыхающих, приехал на курорт на машине. «Мы приезжаем в Крым уже десять лет, ездили при Украине и теперь. Но никогда не видели такого количества машин, как сейчас. В мае—июне отдыхающих было мало, люди побаивались ехать, в итоге в июле—августе ломанулись все, на пляжах стало не протолкнуться», — рассказывает Владимир. Найти место для парковки, по словам мужчины, стало проблемно, и бросать машину приходилось за несколько кварталов до береговой линии. Крымские пляжи переполнены Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Очень дорогая еда Вслед за наплывом отдыхающих ввысь взлетели и цены на продукты. «Все подорожало, но в столовых и ресторанах все равно хоть как-нибудь старались сдерживать стоимость блюд. А в этом году с ценами стало что-то совсем запредельное», — отмечает супруга Владимира. Для того, чтобы перекусить даже в столовой приходилось платить по 700 рублей на человека, но само качество продуктов при этом оставляло желать лучшего. «Сосиски стали как паштет, колбаса как пластик. Месяц так поели, теперь желудок заболел», — сетуют отдыхающие. Нервозная атмосфера Несмотря на период отпусков, настроение на полуострове далеко не праздничное. Либо от переполненных пляжей, либо из-за общей ситуации. «Люди почему-то нервничают, везде много ругани. Даже в прошлом году такого не было, а сейчас все озлоблены, и ко всему относятся с подозрением. В таких условиях плохо получается отдыхать», — сожалеет собеседник. Не смотря на курортный сезон на полуострове ощущается нервозная атмосфера Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Военную технику, по словам Владимира, они видели всего пару раз. Как правило, это были армейские колонны, истребитель, а также несколько кораблей на горизонте. «Ночью проснулся от того, что в номере все задрожало, выскочил на балкон, а там с моря, прямо из-под воды ракеты запускают. Они медленно так летят, шлейф оставляют. Это завораживающее зрелище», — сообщил Владимир. Но потом, рассказывает собеседник, корабли ушли, и даже показалось, что ничего особенного не происходит. Дом на берегу Владимир рассказал, что до этой поездки подумывал приобрести квартиру или дом в Крыму, чтобы встретить пенсию на берегу моря. Однако знакомые риэлторы, которые еще пару лет назад предлагали ему варианты, в эту поездку по дружбе предостерегли предпринимателя от покупки недвижимости в регионе. «Мне друзья порекомендовали пока ничего не брать. С начала года на продажу недвижимости очереди стоят», — передал разговор Владимир. Трудный обратный путь Курганец рассказывает, что сожалеет о поездке в Крым в конце лета. По словам Владимира, за все предыдущие годы это был самый худший отдых. Хотя обычно возвращались домой не раньше октября. Но после того как начались пожары на складах, они решили уехать. К тому же в этом году 1 сентября детям уже нужно в школу. Массово уезжать из Крыма начали после хлопков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вместе с тем Владимир надеется еще раз приехать на полуостров в следующем году. И считает, что к этому времени жизнь на курорте вернется в свое привычное размеренное русло. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир (имя изменено) предприниматель из Кургана на протяжении последних десяти лет каждый год вместе с семьей ездит в отпуск в Крым, где живет по 2-3 месяца. Однако в этом году, отмечают курганцы, отдых был самым худшим. Рассказ о том, с чем столкнулась в сегодняшнем Крыму семья из Кургана — в материале URA.RU. На улицах Крыма появились пробки Из-за отсутствия авиасообщения на юге большая часть россиян отправились на полуостров на автомобилях. В прибрежных городах даже проявилось такое непривычное для курорта явление, как пробки. Сам Владимир, как и тысячи отдыхающих, приехал на курорт на машине. «Мы приезжаем в Крым уже десять лет, ездили при Украине и теперь. Но никогда не видели такого количества машин, как сейчас. В мае—июне отдыхающих было мало, люди побаивались ехать, в итоге в июле—августе ломанулись все, на пляжах стало не протолкнуться», — рассказывает Владимир. Найти место для парковки, по словам мужчины, стало проблемно, и бросать машину приходилось за несколько кварталов до береговой линии. Очень дорогая еда Вслед за наплывом отдыхающих ввысь взлетели и цены на продукты. «Все подорожало, но в столовых и ресторанах все равно хоть как-нибудь старались сдерживать стоимость блюд. А в этом году с ценами стало что-то совсем запредельное», — отмечает супруга Владимира. Для того, чтобы перекусить даже в столовой приходилось платить по 700 рублей на человека, но само качество продуктов при этом оставляло желать лучшего. «Сосиски стали как паштет, колбаса как пластик. Месяц так поели, теперь желудок заболел», — сетуют отдыхающие. Нервозная атмосфера Несмотря на период отпусков, настроение на полуострове далеко не праздничное. Либо от переполненных пляжей, либо из-за общей ситуации. «Люди почему-то нервничают, везде много ругани. Даже в прошлом году такого не было, а сейчас все озлоблены, и ко всему относятся с подозрением. В таких условиях плохо получается отдыхать», — сожалеет собеседник. Военную технику, по словам Владимира, они видели всего пару раз. Как правило, это были армейские колонны, истребитель, а также несколько кораблей на горизонте. «Ночью проснулся от того, что в номере все задрожало, выскочил на балкон, а там с моря, прямо из-под воды ракеты запускают. Они медленно так летят, шлейф оставляют. Это завораживающее зрелище», — сообщил Владимир. Но потом, рассказывает собеседник, корабли ушли, и даже показалось, что ничего особенного не происходит. Дом на берегу Владимир рассказал, что до этой поездки подумывал приобрести квартиру или дом в Крыму, чтобы встретить пенсию на берегу моря. Однако знакомые риэлторы, которые еще пару лет назад предлагали ему варианты, в эту поездку по дружбе предостерегли предпринимателя от покупки недвижимости в регионе. «Мне друзья порекомендовали пока ничего не брать. С начала года на продажу недвижимости очереди стоят», — передал разговор Владимир. Трудный обратный путь Курганец рассказывает, что сожалеет о поездке в Крым в конце лета. По словам Владимира, за все предыдущие годы это был самый худший отдых. Хотя обычно возвращались домой не раньше октября. Но после того как начались пожары на складах, они решили уехать. К тому же в этом году 1 сентября детям уже нужно в школу. Вместе с тем Владимир надеется еще раз приехать на полуостров в следующем году. И считает, что к этому времени жизнь на курорте вернется в свое привычное размеренное русло.