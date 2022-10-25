Арендатор нефтебазы в ЯНАО опасается провокаций экс-владельцев

Новым владельцем нефтебазы в Пуровском районе стала компания «НГС-Групп»

26 октября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Бизнесмены арендовали нефтебазу, но опасаются провокаций старых владельцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания-банкрот «ОТК-Трейд» нашла на свою нефтебазу в Пуровском районе ЯНАО нового арендатора — организацию «НефтеГазСервис-Групп» («НГС-Групп»). Однако бизнесмены сообщили редакции, что столкнулись с трудностями созданными компанией ООО «Элемент», которая ранее по документам владела землей, где находилась нефтебаза. Теперь предприниматели опасаются новых проблем. Об этом URA.RU сообщили представители «НГС-Групп». «При принятии имущества нефтебазы от ОТК-трейд пришлось столкнуться с противодействием со стороны ООО „Элемент“, которое до недавнего времени находилось на территории базы. Мы обеспокоен репутацией ООО „Элемент“ и ее фактических владельцев, ООО „НГС-Групп“ опасается возможных провокаций со стороны ООО „Элемент“», — сообщили в компании. Статья по теме Бизнесмены-банкроты не дают работать нефтяникам в ЯНАО При проверке информации в отношении ООО «Элемент», агентству удалось связаться с ранее судимым и отбывшим наказание по уголовному делу в отношении ГК «ОТК» Давидом Тетро, которому ранее принадлежала нефтебаза в Пуровском районе, получившая новых владельцев в лице «НГС-Групп». По его словам, он вышел из управления компании в 2017 году, и тогда руководство организацией предположительно взяла Елена Клишина. Тетро отмечает, будто после его ухода договоренности по обязательствам компании перед корпорацией «Ростех» не выполнялись, а в этот же период, по его данным, якобы были проблемы с реализацией активов ООО «ОТК-Трейд», ООО «МС-Холдинг», ООО «СГК», находившихся в процедурах банкротства. «Финансовые потоки, входящие в эту компанию, [Клишина] выводила на подконтрольные фирмы, в том числе, ООО „Элемент“ и ООО „Клиши“», — рассказал Тетро. Также экс-директор отметил, что на данный момент он содействует ГК «Ростех» в компенсации причиненного ущерба, когда у подконтрольного компании «Новикомбанка» похитили более 7 миллиардов рублей. «Но, несмотря на это, я получаю от этих людей [адвокаты Клишиной] угрозы о том, что меня в очередной раз посадят и в доказательства этому мне прислали уже заявление в МВД по вызову на допрос», — поясняет Тетро. Частично слова Тетро сходятся с показаниями бывших директоров ООО «Северная грузовая компания» [входила в состав ГК «ОТК»], Майорова О.С. и Гончарова А.А., которые были даны в рамках дела о банкротстве ООО «Северная грузовая компания». «<…> с марта 2017 года [контроль за ООО „Северная Грузовая Компания“ осуществляла] — Клишина Е.В. По их распоряжению работниками проводились платежи, оформлялись договоры и первичные документы для бухгалтерского и налогового учета», — следует из показаний Майорова. В распоряжении агентства оказались показания экс-директоров ООО «Северная грузовая компания» Фото: Анна Майорова © URA.RU В показаниях Гончарова сказано, что в период руководства ООО «Северная грузовая компания» находилась под контролем и управлением группы лиц, среди которых была Клишина Е.В. «Именно по их распоряжению проводились платежи, оформлялись договоры и документы для бухгалтерского и налогового учета», — следует из документа. Также в показаниях Гончарова отмечается, что сам Гончаров, когда занимал пост руководителя ООО «Северная грузовая компания» не имел возможности фактически руководить компанией — собственник общества поставил условие, что Гончаров будет исполняющим обязанности директора. «Таким образом, Гончаров А.А. выполнял функции исполнительного директора, следовательно доступ к расчетным счетам для проведения операций по ним не имел.<…> Также не имел доступа к первичным и бухгалтерским документам и печати», — говорится в документе. Ранее сообщалось, что вопросы к работе «Элемента» возникли и у администрации Пуровского района — участок, на котором расположена нефтебаза оказался в аренде у предприятия, хотя земля ранее была в аренде у компании, находящейся в процедуре банкротства. В распоряжении редакции оказался данный договор аренды. Из него следует, что предоставлялся он в аренду ООО «Элемент» на расширение существующей производственной базы. Оперативно связаться с Клишиной не удалось. Также был отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в ООО «Элемент». Ответ на момент публикации не получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания-банкрот «ОТК-Трейд» нашла на свою нефтебазу в Пуровском районе ЯНАО нового арендатора — организацию «НефтеГазСервис-Групп» («НГС-Групп»). Однако бизнесмены сообщили редакции, что столкнулись с трудностями созданными компанией ООО «Элемент», которая ранее по документам владела землей, где находилась нефтебаза. Теперь предприниматели опасаются новых проблем. Об этом URA.RU сообщили представители «НГС-Групп». «При принятии имущества нефтебазы от ОТК-трейд пришлось столкнуться с противодействием со стороны ООО „Элемент“, которое до недавнего времени находилось на территории базы. Мы обеспокоен репутацией ООО „Элемент“ и ее фактических владельцев, ООО „НГС-Групп“ опасается возможных провокаций со стороны ООО „Элемент“», — сообщили в компании. При проверке информации в отношении ООО «Элемент», агентству удалось связаться с ранее судимым и отбывшим наказание по уголовному делу в отношении ГК «ОТК» Давидом Тетро, которому ранее принадлежала нефтебаза в Пуровском районе, получившая новых владельцев в лице «НГС-Групп». По его словам, он вышел из управления компании в 2017 году, и тогда руководство организацией предположительно взяла Елена Клишина. Тетро отмечает, будто после его ухода договоренности по обязательствам компании перед корпорацией «Ростех» не выполнялись, а в этот же период, по его данным, якобы были проблемы с реализацией активов ООО «ОТК-Трейд», ООО «МС-Холдинг», ООО «СГК», находившихся в процедурах банкротства. «Финансовые потоки, входящие в эту компанию, [Клишина] выводила на подконтрольные фирмы, в том числе, ООО „Элемент“ и ООО „Клиши“», — рассказал Тетро. Также экс-директор отметил, что на данный момент он содействует ГК «Ростех» в компенсации причиненного ущерба, когда у подконтрольного компании «Новикомбанка» похитили более 7 миллиардов рублей. «Но, несмотря на это, я получаю от этих людей [адвокаты Клишиной] угрозы о том, что меня в очередной раз посадят и в доказательства этому мне прислали уже заявление в МВД по вызову на допрос», — поясняет Тетро. Частично слова Тетро сходятся с показаниями бывших директоров ООО «Северная грузовая компания» [входила в состав ГК «ОТК»], Майорова О.С. и Гончарова А.А., которые были даны в рамках дела о банкротстве ООО «Северная грузовая компания». «<…> с марта 2017 года [контроль за ООО „Северная Грузовая Компания“ осуществляла] — Клишина Е.В. По их распоряжению работниками проводились платежи, оформлялись договоры и первичные документы для бухгалтерского и налогового учета», — следует из показаний Майорова. В показаниях Гончарова сказано, что в период руководства ООО «Северная грузовая компания» находилась под контролем и управлением группы лиц, среди которых была Клишина Е.В. «Именно по их распоряжению проводились платежи, оформлялись договоры и документы для бухгалтерского и налогового учета», — следует из документа. Также в показаниях Гончарова отмечается, что сам Гончаров, когда занимал пост руководителя ООО «Северная грузовая компания» не имел возможности фактически руководить компанией — собственник общества поставил условие, что Гончаров будет исполняющим обязанности директора. «Таким образом, Гончаров А.А. выполнял функции исполнительного директора, следовательно доступ к расчетным счетам для проведения операций по ним не имел.<…> Также не имел доступа к первичным и бухгалтерским документам и печати», — говорится в документе. Ранее сообщалось, что вопросы к работе «Элемента» возникли и у администрации Пуровского района — участок, на котором расположена нефтебаза оказался в аренде у предприятия, хотя земля ранее была в аренде у компании, находящейся в процедуре банкротства. В распоряжении редакции оказался данный договор аренды. Из него следует, что предоставлялся он в аренду ООО «Элемент» на расширение существующей производственной базы. Оперативно связаться с Клишиной не удалось. Также был отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в ООО «Элемент». Ответ на момент публикации не получен.