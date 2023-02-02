Директор курганского департамента не может найти себе помощников

Директор курганского департамента вынуждена работать без помощников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова из-за отсутствия помощников вынуждена сама решать все вопросы, которые возникают в этой сфере. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям и сфере строительства. В ведомстве с прошлого года не закрыт ряд руководящих должностей.

В департаменте строительства Курганской области пустуют должности начальников управлений и отделов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Грядет ремонтно-строительный сезон. Но в департаменте строительства у директора департамента нет помощников. Пустуют должности начальников основных управлений. Поэтому Саблукова часть работы берет на себя, часть перераспределяет между своим заместителями», — указал источник. Другой инсайдер из бизнес-сообщества отметил, что строительство и ремонт социальных объектов находится на контроле у федеральных властей и губернатора региона. «Нужны специалисты, которые глубоко разбираются в теме. Найти их не так просто. Обычного сотрудника не поставить на специфическое направление. Он может не справиться с поставленными задачами», — указал источник.

На официальном сайте ведомства указано, что вакантны должности начальников управления государственной экспертизы, отдела строительства. С мая прошлого года не могут найти кандидатов на руководителя управления автомобильных дорог. Требуются руководитель отдела учета автомобильных дорог, отдела долевого строительства и отдела жилищного строительства. Без руководителя пока управление жилищно-коммунального хозяйства.

В разговоре с корреспондентом URA.RU политолог Сергей Ширяев подчеркнул, что во многих структурах и ведомствах Курганской области вакансии пустуют годами. По словам эксперта, нужно поднимать вопрос о работе кадровых резервов. «Возможно, существуют какие-то проблемы по подбору кандидатур на вакантные должности. Нужно разобраться, эффективно ли действует кадровый резерв», — подчеркнул Ширяев.

Сфера строительства в Курганской области находится на особом контроле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с кадрами в департаменте строительства и рассказать, как идет поиск кандидатов на руководящие должности. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в конце прошлого года губернатор Курганской области Вадим Шумков взял на особый контроль строительство и ремонты важных социальных объектов в регионе, на которые выделены федеральные деньги. По данным инсайдеров агентства, это было связано с установками из Москвы.