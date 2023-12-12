Депутаты облдумы сцепились за пост главы тюменской КПРФ

Кто победит в гонке за кресло «красной леди» Тамары Казанцевой?

13 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

На место Тамары Казанцевой претендуют два депутата. Ей предстоит определиться с преемником Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В тюменских кабинетах власти все активнее обсуждают смену руководства в тюменском обкоме КПРФ. Срок полномочий нынешнего секретаря Тамары Казанцевой истекает уже через год, а очевидного преемника все еще нет. Этот вопрос не решен еще даже на уровне обкома: Казанцева выбирает между двумя депутатами облдумы Иваном Левченко и Олегом Гальченко, а те, в свою очередь, пытаются доказать свою лояльность и полезность 76-летней коммунистке. ? Тюменское отделение КПРФ избавится от руководителя протестного движения Вопрос о смене руководителя в КПРФ назрел давно: реготделение пытается срочно омолодиться. Основной актив партии — люди предпенсионного возраста. Молодых не хватает даже на должности руководителей партячеек. Это вызывает негодование внутри партии. Демарши устраивают уже не только функционеры, но и депутаты гордумы Тюмени. С бунтовщиками Казанцева поступает строго: выдавливает из партии, лишает должностей. Отделение ждет глоток свежего воздуха и более молодого руководителя. Иван Левченко всегда считался первым претендентом на пост главы реготделения. Он сопровождает Казанцеву на официальных мероприятиях, полностью погружен в дела обкома. Казанцева, которая крайне трепетно относится к взаимодействию тюменских коммунистов с центральным комитетом партии, не раз брала Левченко с собой в Москву. Уже вторые выборы подряд Левченко выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора Тюменской области от КПРФ, что демонстрирует доверие к нему со стороны руководства. В КПРФ грядет трансфер власти, который омолодит отделение Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Олег Гальченко больше известен в ХМАО. Он считается более «зубастым», чем Левченко: работает в пику власти в Нижневартовске. Выступает с жесткой критикой на заседаниях Тюменской облдумы. Казанцева ценит таких несгибаемых функционеров. К тому же он юрист по образованию и считается хорошим аппаратчиком. Осознавая приближение трансфера власти в тюменском обкоме, Гальченко стал все больше погружаться в аппаратные дела обкома, чего раньше не делал. По данным инсайдеров, он пытается самостоятельно налаживать связи с Москвой, чтобы в случае чего заручиться ее поддержкой. При этом, сам Гальченко не местный и не лучшим образом ориентируется в повестке. Живет и работает по большей части в Нижневартовске. С ним мало знаком тюменский внутрипол. В отличие от Левченко, он непонятен тюменским властям. По данным инсайдеров, в открытый конфликт депутаты еще не вступали. Началась лишь неофициальная гонка и противостояние не достигло той точки, чтобы соперники объявили друг другу войну. В запасе у них есть еще больше года. Однако есть еще одна сторона, подогревающая этот конфликт. «Гальченко вызывает аллергию у властей ХМАО. Он не стесняется критиковать не только мэрию Нижневартовска, но и губернатора Наталью Комарову. Последним громким событием стало то, как Гальченко и Левченко проникли в долгострой больницы в Нижневартовске. Вероятно, теперь югорские власти пытаются насолить Гальченко и распускают в политтусовке слухи о конфликте с Левченко», — делятся инсайдеры агентства. Сумеет ли Левченко победить своего конкурента в борьбе за место секретаря КПРФ? Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тамаре Казанцевой предстоит тяжелый выбор: с одной стороны — лояльный и понятный властям Иван Левченко, а с другой — «зубастый» и оппозиционный Гальченко, согласовать которого с тюменским внутриполом будет крайне тяжело. А с Левченко есть риск того, что отделение перестанет быть таким оппозиционным, что может ударить по ядерному электорату КПРФ — рассерженным и протестующим. У обоих депутатов за год есть шанс «перетянуть одеяло на себя». URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменских кабинетах власти все активнее обсуждают смену руководства в тюменском обкоме КПРФ. Срок полномочий нынешнего секретаря Тамары Казанцевой истекает уже через год, а очевидного преемника все еще нет. Этот вопрос не решен еще даже на уровне обкома: Казанцева выбирает между двумя депутатами облдумы Иваном Левченко и Олегом Гальченко, а те, в свою очередь, пытаются доказать свою лояльность и полезность 76-летней коммунистке. Вопрос о смене руководителя в КПРФ назрел давно: реготделение пытается срочно омолодиться. Основной актив партии — люди предпенсионного возраста. Молодых не хватает даже на должности руководителей партячеек. Это вызывает негодование внутри партии. Демарши устраивают уже не только функционеры, но и депутаты гордумы Тюмени. С бунтовщиками Казанцева поступает строго: выдавливает из партии, лишает должностей. Отделение ждет глоток свежего воздуха и более молодого руководителя. Иван Левченко всегда считался первым претендентом на пост главы реготделения. Он сопровождает Казанцеву на официальных мероприятиях, полностью погружен в дела обкома. Казанцева, которая крайне трепетно относится к взаимодействию тюменских коммунистов с центральным комитетом партии, не раз брала Левченко с собой в Москву. Уже вторые выборы подряд Левченко выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора Тюменской области от КПРФ, что демонстрирует доверие к нему со стороны руководства. Олег Гальченко больше известен в ХМАО. Он считается более «зубастым», чем Левченко: работает в пику власти в Нижневартовске. Выступает с жесткой критикой на заседаниях Тюменской облдумы. Казанцева ценит таких несгибаемых функционеров. К тому же он юрист по образованию и считается хорошим аппаратчиком. Осознавая приближение трансфера власти в тюменском обкоме, Гальченко стал все больше погружаться в аппаратные дела обкома, чего раньше не делал. По данным инсайдеров, он пытается самостоятельно налаживать связи с Москвой, чтобы в случае чего заручиться ее поддержкой. По данным инсайдеров, в открытый конфликт депутаты еще не вступали. Началась лишь неофициальная гонка и противостояние не достигло той точки, чтобы соперники объявили друг другу войну. В запасе у них есть еще больше года. Однако есть еще одна сторона, подогревающая этот конфликт. «Гальченко вызывает аллергию у властей ХМАО. Он не стесняется критиковать не только мэрию Нижневартовска, но и губернатора Наталью Комарову. Последним громким событием стало то, как Гальченко и Левченко проникли в долгострой больницы в Нижневартовске. Вероятно, теперь югорские власти пытаются насолить Гальченко и распускают в политтусовке слухи о конфликте с Левченко», — делятся инсайдеры агентства. Тамаре Казанцевой предстоит тяжелый выбор: с одной стороны — лояльный и понятный властям Иван Левченко, а с другой — «зубастый» и оппозиционный Гальченко, согласовать которого с тюменским внутриполом будет крайне тяжело. А с Левченко есть риск того, что отделение перестанет быть таким оппозиционным, что может ударить по ядерному электорату КПРФ — рассерженным и протестующим. У обоих депутатов за год есть шанс «перетянуть одеяло на себя».