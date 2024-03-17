Провал «Новых» и успех ЛДПР: что определило расклад сил в Тюмени

Почему жители Тюменской области проголосовали не так, как в других регионах страны

18 марта 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

В Тюмени подвели итоги выборов президента-2024 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Результаты выборов президента в Тюменской области продемонстрировали тренд на поддержку действующей власти, а также лояльность избирателей. Проголосовав консервативно, тюменцы укрепили существующий расклад политических сил, а областные политэлиты дали сигналы партийным руководителям. Тюменская область подводит итоги голосования. По данным избирательной комиссии региона, голоса распределились следующим образом: Владимир Путин — 84, 83%

Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 6,27%

Николай Харитонов (КПРФ) — 6,09%

Владислав Даванков («Новые люди») — 2,04% Тюменцы проголосовали консервативно, обеспечив высокую поддержку Путину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главная интрига выборов в регионе была в том, как распределятся места у оппозиции. Источники URA.RU из политического бомонда прогнозировали, что второе место отойдет кандидату от «Новых людей» Владиславу Даванкову. Считалось, что он соберет голоса протестного электората и городского образованного класса. Однако ставка на подобного избирателя в Тюменской области ожиданий не оправдала и результат оказался не впечатляющим. Он также вновь показал: обойтись без поддержки местных политэлит не получится. «Что касается „Новых людей“, то президентская кампания в регионе также провалена, кроме размещения наружной рекламы штаб, видимо, почти ничего не делал. И несмотря на потенциал, с таким подходом „Новые люди“ будут оставаться в аутсайдерах, несмотря на то, что на федеральном уровне партию буквально тащат. Что-то нужно менять, время до выборов в областную думу еще есть и иначе фракции у партии там опять не будет», — комментирует политолог Александр Безделов. Владислава Даванкова не поддержали в Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кроме того, на низком результате Даванкова в регионе отразился и скандальный бэкграунд партии в регионе. На выборах в Тюменскую гордуму в 2023 году основной кандидат партии был заключен под стражу из-за подозрений в мошенничестве при обслуживании дорог по муниципальным контрактам. История вызвала резонанс и, вероятно, серьезно ударила по рейтингу партии в регионе. Смена руководства в тюменских «Новых людях», судя по всему, еще не изменила отношение внутриполитического блока к реготделению. Вместо Даванкова втрое место по Тюменской области получил кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Партия подтвердила статус второй в регионе. Она вторая и по количеству мандатов в областной и городской думах, понятна местному правительству, имеет высокое доверие со стороны властей. А потому областное правительство, несомненно, оказывало ей поддержку. Несмотря на громкие внутрипартийные скандалы реготделение продолжает вести системную работу. И если по общероссийским итогам выборов Слуцкий в аутсайдерах с результатом 3,21%, в Тюменской области он имеет уверенные позиции. Леонид Слуцкий посетил Тюмень «Я считаю, что это в целом отражает расклад политических сил в регионе. Потому что многие из наших избирателей поддержали и кандидата и партию в целом. ЛДПР в Тюменской области и на Ямале уже многие годы сохраняет вторую позицию. В рамках кампании мы активно собирали наказы, проводили встречи с трудовыми коллективами, брали в работу обращения», — комментирует итог выборов депутат Тюменской облдумы от партии Иван Вершинин. По итогам выборов в регионе заметно «просел» результат КПРФ. Если в 2018 году кандидат от партии Павел Грудинин получил 8,22%, то в этом году результат коммуниста Николая Харитонова составил чуть больше 6%. В политтусовке появляются слухи о том, что отношения секретаря тюменского обкома Тамары Казанцевой и федерального штаба партии ухудшились. Смена руководства в 2025 году неизбежна. Скорее всего, бессменной «Красной леди» предпочтут более молодого и энергичного кандидата. Комментировать итоги выборов Тамара Казанцева отказалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Результаты выборов президента в Тюменской области продемонстрировали тренд на поддержку действующей власти, а также лояльность избирателей. Проголосовав консервативно, тюменцы укрепили существующий расклад политических сил, а областные политэлиты дали сигналы партийным руководителям. Тюменская область подводит итоги голосования. По данным избирательной комиссии региона, голоса распределились следующим образом: Главная интрига выборов в регионе была в том, как распределятся места у оппозиции. Источники URA.RU из политического бомонда прогнозировали, что второе место отойдет кандидату от «Новых людей» Владиславу Даванкову. Считалось, что он соберет голоса протестного электората и городского образованного класса. Однако ставка на подобного избирателя в Тюменской области ожиданий не оправдала и результат оказался не впечатляющим. Он также вновь показал: обойтись без поддержки местных политэлит не получится. «Что касается „Новых людей“, то президентская кампания в регионе также провалена, кроме размещения наружной рекламы штаб, видимо, почти ничего не делал. И несмотря на потенциал, с таким подходом „Новые люди“ будут оставаться в аутсайдерах, несмотря на то, что на федеральном уровне партию буквально тащат. Что-то нужно менять, время до выборов в областную думу еще есть и иначе фракции у партии там опять не будет», — комментирует политолог Александр Безделов. Кроме того, на низком результате Даванкова в регионе отразился и скандальный бэкграунд партии в регионе. На выборах в Тюменскую гордуму в 2023 году основной кандидат партии был заключен под стражу из-за подозрений в мошенничестве при обслуживании дорог по муниципальным контрактам. История вызвала резонанс и, вероятно, серьезно ударила по рейтингу партии в регионе. Смена руководства в тюменских «Новых людях», судя по всему, еще не изменила отношение внутриполитического блока к реготделению. Вместо Даванкова втрое место по Тюменской области получил кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Партия подтвердила статус второй в регионе. Она вторая и по количеству мандатов в областной и городской думах, понятна местному правительству, имеет высокое доверие со стороны властей. А потому областное правительство, несомненно, оказывало ей поддержку. Несмотря на громкие внутрипартийные скандалы реготделение продолжает вести системную работу. И если по общероссийским итогам выборов Слуцкий в аутсайдерах с результатом 3,21%, в Тюменской области он имеет уверенные позиции. «Я считаю, что это в целом отражает расклад политических сил в регионе. Потому что многие из наших избирателей поддержали и кандидата и партию в целом. ЛДПР в Тюменской области и на Ямале уже многие годы сохраняет вторую позицию. В рамках кампании мы активно собирали наказы, проводили встречи с трудовыми коллективами, брали в работу обращения», — комментирует итог выборов депутат Тюменской облдумы от партии Иван Вершинин. По итогам выборов в регионе заметно «просел» результат КПРФ. Если в 2018 году кандидат от партии Павел Грудинин получил 8,22%, то в этом году результат коммуниста Николая Харитонова составил чуть больше 6%. В политтусовке появляются слухи о том, что отношения секретаря тюменского обкома Тамары Казанцевой и федерального штаба партии ухудшились. Смена руководства в 2025 году неизбежна. Скорее всего, бессменной «Красной леди» предпочтут более молодого и энергичного кандидата. Комментировать итоги выборов Тамара Казанцева отказалась.