Путин вместе с Госдумой выбрали премьера до 2030 года

Как прошла первая процедура после изменения Конституции

10 мая 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

В Госдуме рассмотрели кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Михаил Мишустин стал на один шаг ближе к тому, чтобы вновь занять пост Председателя Правительства России — депутаты государственной думы утвердили его кандидатуру на следующий срок. Однако это решение не было единогласным. Эксперты в разговоре с URA.RU подчеркнули, что в стране грядут значительные изменения, а Мишустин — лучший кандидат для их реализации. После церемонии инаугурации президента России, которая прошла 7 мая, подошла очередь к формированию нового состава кабинета министров. Согласно закону, все Правительство сложило свои полномочия в день, когда президент принял присягу — это обязательная процедура, которая не зависит от того, избирается ли новый глава государства или переизбирается прежний. В пятницу, 10 мая, Путин внес на рассмотрение кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Согласно Конституции, у главы государства было две недели после инаугурации на то, чтобы внести кандидатуру премьера в Госдуму. Например, после инаугурации Путина в 2018 году их он назвал имя нового Председателя Правительства уже через час после церемонии. В этот раз впервые в истории России кандидат в премьеры был назван спикером Госдумы: Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес на рассмотрение кандидатуру Михаила Мишустина. До заседания Госдумы по рассмотрению кандидата на пост-премьер министра исполняющий обязанности Председателя Правительства Михаил Мишустин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер выразил уверенность, что «было бы правильно», чтобы Мишустин продолжил работать в качестве главы Правительства. «Мы с вами говорили и о структуре, говорили о персоналиях, в целом, думаю, мы на правильном пути, и очень надеюсь на то, что депутаты Государственной Думы оценят должным образом и поддержат Вас в ходе ваших консультаций. <…> Надеюсь, вам удастся убедить депутатов в Государственной Думе по поводу кандидатур ваших заместителей и федеральных министров», — сказал глава государства. Статья по теме Правительство взялось за новые «майские указы» Путина В свою очередь, Мишустин заявил, что задачи, поставленные перед Федеральным Собранием и национальные цели развития, отраженные в новом майском указе — ориентир и приоритет в работе кабинета министров. В завершении встречи он заверил президента: никаких пауз в работе правительства не будет, текущая работа будет продолжена. «Сделаем все для развития нашей экономики, чтобы оправдать доверие наших людей, и уверен, что под Вашим руководством мы все задачи, которые поставлены, решим», — резюмировал Мишустин. Мишустин в Госдуме отдельно пообщался с каждой из фракций Фото: Владимир Андреев © URA.RU По приезду в нижнюю палату парламента и. о. Председателя Правительства Мишустин встретился с пятью думскими фракциями. Все собрания прошли в закрытом формате. После общения с партиями их представители на брифинге кратко рассказали об итогах: так, например, четыре из пяти думских фракций выразили поддержку Михаила Мишустину, и только партия КПРФ приняла решение воздержаться от голосования за его кандидатуру. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с URA.RU отметил, что фракция конструктивно взаимодействовала с Правительством, возглавляемым Михаилом Мишустиным, на протяжении всего периода. Парламентарий подчеркнул, что Мишустин возглавлял кабинет министров «в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом». Так мы будем работать и дальше. Еще много вопросов и наказов от избирателей требуют решения. Мы обсудили приоритетные, на взгляд депутатов ЛДПР, задачи для правительства, над которыми мы планируем совместно работать в этом году», — сказал Слуцкий URA.RU. Слуцкий заявил URA.RU, что фракция конструктивно взаимодействовала с правительством, возглавляемым Михаилом Мишустиным, на протяжении всего периода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Парламентарий добавил, что Дума впервые обсуждает и оценивает каждого кандидата на пост в кабинете министров. Поэтому «спрос с депутатов вырастет», и по всем проблемам с них «спросят избиратели», отметил Слуцкий. Он пообещал, что представители Госдумы будут увеличивать депутатский контроль, следить за реализацией нацпроектов, указов президента на местах и в случае несостыковок оперативно корректировать работу с правительством. «Новая конструкция повысит качество взаимодействия Думы и правительства», — резюмировал он. С его мнением в разговоре с URA.RU согласился и глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он положительно оценил изменения, по которым Госдума утверждает нового Председателя Правительства и министров. Мишустин выступал с ежегодным отчетом перед Госдумой 3 апреля 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кандидатуру Михаила Мишустина представил полпред президента России в Госдуме Гарри Минх. Выступая перед парламентариями, он подчеркнул, что говорить о кандидатуре Мишустина — простая задача: в начале апреля глава правительства представил отчет о деятельности Кабмина и тем самым «выполнил часть работы» полпреда президента в ГД. «Прошу вас, уважаемые депутаты государственной думы, поддержать выбор президента и после соответствующей процедуры, которая нам предстоит, утвердить Михаила Мишустина председателем правительства», — добавил он. После этого на трибуну взошел Михаил Мишустин. Он рассказал основные тезисы предстоящей работы и как он видит свою деятельность: самыми важными задачами кандидат в премьеры назвал укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровую трансформацию, народосбережение и поддержку семей с детьми, повышение благосостояния граждан, сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры. За утверждение Михаила Мишустина на пост премьер-министра проголосовало 375 депутатов, 57 — возделжались Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты приступили к голосованию. Первое было направлено на то, чтобы решить, открытым ли будет решение парламентариев. Единогласным решением нижняя палата парламента согласилась публично согласовать кандидатуру Михаила Мишустина. Вторым голосованием — утверждать и. о. Председателя Правительства на новый срок. Таким образом, за то, чтобы Михаил Мишустин вновь стал главой правительство проголосовали 375 депутатов, 57 человек — воздержались. Уже после оглашения результатов, завершая выступление, и. о. Председателя Правительства поблагодарил депутатов Госдумы за плодотворное сотрудничество. Он подчеркнул, что в стране была создана новая управленческая модель работы кабмина, которая позволяет справляться с серьезными вызовами. Через два часа после голосования в Думе Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Через два часа после того, как депутаты огласили свой вердикт относительно кандидата на пост премьер-министра, Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина Председателем Правительства. После этого, в соответствии с Конституцией, глава правительства должен внести на утверждение президенту структуру кабинета министров и затем кандидатов на должности заместителей Председателя Правительства и министров. Задачи, которые предстоит выполнять Михаилу Мишустину, по словам и. о. координатора направления «политические проекты» КГ «Полилог» Татьяны Косачевой, четко сформулированы в 11 нацпроектах, которые, в том числе, были обозначены в указе президента России, подписанном в день инаугурации, «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Она напомнила слова главы государства о том, что в центре внимания при реализации новых национальных проектов будет человек и народосбережение, поэтому большое внимание уделяется социально-экономическому развитию: «Их реализация потребует финансирования, и Мишустин, как налоговик „до мозга костей“, должен будет предложить решение этого вопроса». В России грядет налоговая реформа, поэтому Мишустин — лучший кандидат на пост главы правительства, считает Косачева Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В России грядет налоговая реформа, поэтому Мишустин — лучший кандидат на пост главы правительства. У него хороший бэкграунд работы в налоговой отрасли, при нем многие налоговые процессы диджитализировались, — продолжила Косачева. — Вопрос в том, какие социальные гарантии будут предложены той категории граждан, на которую ляжет основное налоговое бремя, что позволит снять ситуацию с социальной напряженностью. Важен будет предложенный механизм реализации реформы — о том, в каком объеме и как часто средства будут собираться и, главное, на какие цели они будут направлены, будет ли виден эффект от поступающих налогов. Это опять же к вопросу социальной справедливости и стабилизации настроений в обществе». Управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев напомнил, что президент Путин на всем этапе президентской кампании, работы в период между итогами выборов и инаугурацией проводил регулярные встречи с Правительством, ставил задачи и обсуждал планы. При этом практически на каждой встрече, как отмечает политолог, российский лидер давал высокую оценку работе кабмина, и последнее заседание 6 мая не стало исключением. По словам Алиева, президент делает ставку профессионалов Фото: Роман Наумов © URA.RU «Поэтому с учетом национальных целей, которые объявлены теперь уже майскими указами, можно было с высокой вероятностью предположить, что Михаил Мишустин будет возглавлять Правительство, — продолжил Алиев. — Конечно же, возникла дискуссия, как оптимизировать состав Правительства. Поэтому и обсуждалось, что если будут значительные изменения, то, возможно, будет и другая кандидатура. Но президент оказался последовательным, он делает ставку на профессионалов с пониманием, что Михаил Мишустин достиг необходимых результатов. Глава государства сформулировал задачи и опирается на профессиональную команду». При этом, по словам Алиева, выбор в пользу Михаила Мишустина — не только для предстоящих налоговых изменений. Речь и о трансформации государственного управления под те задачи, которые сформулировал президент в своем послании. «Напомню, будет несколько новых нацпроектов, по которым ведется активное обсуждение. Они все крайне важны и готовятся в интересах жителей России. От Мишустина требуется тщательная работа по встраиванию этих нацпроектов в систему госуправления, грамотного распределения ресурсов и формированию управленческих команд под эти задачи», — резюмировал Алиев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Михаил Мишустин стал на один шаг ближе к тому, чтобы вновь занять пост Председателя Правительства России — депутаты государственной думы утвердили его кандидатуру на следующий срок. Однако это решение не было единогласным. Эксперты в разговоре с URA.RU подчеркнули, что в стране грядут значительные изменения, а Мишустин — лучший кандидат для их реализации. После церемонии инаугурации президента России, которая прошла 7 мая, подошла очередь к формированию нового состава кабинета министров. Согласно закону, все Правительство сложило свои полномочия в день, когда президент принял присягу — это обязательная процедура, которая не зависит от того, избирается ли новый глава государства или переизбирается прежний. Согласно Конституции, у главы государства было две недели после инаугурации на то, чтобы внести кандидатуру премьера в Госдуму. Например, после инаугурации Путина в 2018 году их он назвал имя нового Председателя Правительства уже через час после церемонии. В этот раз впервые в истории России кандидат в премьеры был назван спикером Госдумы: Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес на рассмотрение кандидатуру Михаила Мишустина. До заседания Госдумы по рассмотрению кандидата на пост-премьер министра исполняющий обязанности Председателя Правительства Михаил Мишустин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер выразил уверенность, что «было бы правильно», чтобы Мишустин продолжил работать в качестве главы Правительства. «Мы с вами говорили и о структуре, говорили о персоналиях, в целом, думаю, мы на правильном пути, и очень надеюсь на то, что депутаты Государственной Думы оценят должным образом и поддержат Вас в ходе ваших консультаций. <…> Надеюсь, вам удастся убедить депутатов в Государственной Думе по поводу кандидатур ваших заместителей и федеральных министров», — сказал глава государства. В свою очередь, Мишустин заявил, что задачи, поставленные перед Федеральным Собранием и национальные цели развития, отраженные в новом майском указе — ориентир и приоритет в работе кабинета министров. В завершении встречи он заверил президента: никаких пауз в работе правительства не будет, текущая работа будет продолжена. По приезду в нижнюю палату парламента и. о. Председателя Правительства Мишустин встретился с пятью думскими фракциями. Все собрания прошли в закрытом формате. После общения с партиями их представители на брифинге кратко рассказали об итогах: так, например, четыре из пяти думских фракций выразили поддержку Михаила Мишустину, и только партия КПРФ приняла решение воздержаться от голосования за его кандидатуру. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с URA.RU отметил, что фракция конструктивно взаимодействовала с Правительством, возглавляемым Михаилом Мишустиным, на протяжении всего периода. Парламентарий подчеркнул, что Мишустин возглавлял кабинет министров «в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом». Парламентарий добавил, что Дума впервые обсуждает и оценивает каждого кандидата на пост в кабинете министров. Поэтому «спрос с депутатов вырастет», и по всем проблемам с них «спросят избиратели», отметил Слуцкий. Он пообещал, что представители Госдумы будут увеличивать депутатский контроль, следить за реализацией нацпроектов, указов президента на местах и в случае несостыковок оперативно корректировать работу с правительством. «Новая конструкция повысит качество взаимодействия Думы и правительства», — резюмировал он. С его мнением в разговоре с URA.RU согласился и глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он положительно оценил изменения, по которым Госдума утверждает нового Председателя Правительства и министров. Кандидатуру Михаила Мишустина представил полпред президента России в Госдуме Гарри Минх. Выступая перед парламентариями, он подчеркнул, что говорить о кандидатуре Мишустина — простая задача: в начале апреля глава правительства представил отчет о деятельности Кабмина и тем самым «выполнил часть работы» полпреда президента в ГД. «Прошу вас, уважаемые депутаты государственной думы, поддержать выбор президента и после соответствующей процедуры, которая нам предстоит, утвердить Михаила Мишустина председателем правительства», — добавил он. После этого на трибуну взошел Михаил Мишустин. Он рассказал основные тезисы предстоящей работы и как он видит свою деятельность: самыми важными задачами кандидат в премьеры назвал укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровую трансформацию, народосбережение и поддержку семей с детьми, повышение благосостояния граждан, сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры. Депутаты приступили к голосованию. Первое было направлено на то, чтобы решить, открытым ли будет решение парламентариев. Единогласным решением нижняя палата парламента согласилась публично согласовать кандидатуру Михаила Мишустина. Вторым голосованием — утверждать и. о. Председателя Правительства на новый срок. Таким образом, за то, чтобы Михаил Мишустин вновь стал главой правительство проголосовали 375 депутатов, 57 человек — воздержались. Уже после оглашения результатов, завершая выступление, и. о. Председателя Правительства поблагодарил депутатов Госдумы за плодотворное сотрудничество. Он подчеркнул, что в стране была создана новая управленческая модель работы кабмина, которая позволяет справляться с серьезными вызовами. Через два часа после того, как депутаты огласили свой вердикт относительно кандидата на пост премьер-министра, Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина Председателем Правительства. После этого, в соответствии с Конституцией, глава правительства должен внести на утверждение президенту структуру кабинета министров и затем кандидатов на должности заместителей Председателя Правительства и министров. Задачи, которые предстоит выполнять Михаилу Мишустину, по словам и. о. координатора направления «политические проекты» КГ «Полилог» Татьяны Косачевой, четко сформулированы в 11 нацпроектах, которые, в том числе, были обозначены в указе президента России, подписанном в день инаугурации, «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Она напомнила слова главы государства о том, что в центре внимания при реализации новых национальных проектов будет человек и народосбережение, поэтому большое внимание уделяется социально-экономическому развитию: «Их реализация потребует финансирования, и Мишустин, как налоговик „до мозга костей“, должен будет предложить решение этого вопроса». «В России грядет налоговая реформа, поэтому Мишустин — лучший кандидат на пост главы правительства. У него хороший бэкграунд работы в налоговой отрасли, при нем многие налоговые процессы диджитализировались, — продолжила Косачева. — Вопрос в том, какие социальные гарантии будут предложены той категории граждан, на которую ляжет основное налоговое бремя, что позволит снять ситуацию с социальной напряженностью. Важен будет предложенный механизм реализации реформы — о том, в каком объеме и как часто средства будут собираться и, главное, на какие цели они будут направлены, будет ли виден эффект от поступающих налогов. Это опять же к вопросу социальной справедливости и стабилизации настроений в обществе». Управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев напомнил, что президент Путин на всем этапе президентской кампании, работы в период между итогами выборов и инаугурацией проводил регулярные встречи с Правительством, ставил задачи и обсуждал планы. При этом практически на каждой встрече, как отмечает политолог, российский лидер давал высокую оценку работе кабмина, и последнее заседание 6 мая не стало исключением. «Поэтому с учетом национальных целей, которые объявлены теперь уже майскими указами, можно было с высокой вероятностью предположить, что Михаил Мишустин будет возглавлять Правительство, — продолжил Алиев. — Конечно же, возникла дискуссия, как оптимизировать состав Правительства. Поэтому и обсуждалось, что если будут значительные изменения, то, возможно, будет и другая кандидатура. Но президент оказался последовательным, он делает ставку на профессионалов с пониманием, что Михаил Мишустин достиг необходимых результатов. Глава государства сформулировал задачи и опирается на профессиональную команду». При этом, по словам Алиева, выбор в пользу Михаила Мишустина — не только для предстоящих налоговых изменений. Речь и о трансформации государственного управления под те задачи, которые сформулировал президент в своем послании. «Напомню, будет несколько новых нацпроектов, по которым ведется активное обсуждение. Они все крайне важны и готовятся в интересах жителей России. От Мишустина требуется тщательная работа по встраиванию этих нацпроектов в систему госуправления, грамотного распределения ресурсов и формированию управленческих команд под эти задачи», — резюмировал Алиев.