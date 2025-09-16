Когда у тюменских школьников начнутся каникулы. График

В школах Тюмени начнутся каникулы 27 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые каникулы ожидаются уже в октябре
Первые каникулы ожидаются уже в октябре Фото:

В тюменских школах приближаются первые каникулы в новом учебном году. Дети будут официально отдыхать с 27 октября по 4 ноября. Следующие праздничные выходные начнутся 29 декабря. Полный график опубликован в группе Тюменского образовательного канала в соцсети «ВКонтакте».

Первые осенние каникулы продлятся девять дней. Самые длинные выходные (13 дней) ожидаются зимой — с 29 декабря по 10 января. Далее школьники будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля.

Для первоклассников организуют дополнительный отдых — они останутся дома с 14 по 22 февраля. Учебный год завершится 28 мая. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменских школах приближаются первые каникулы в новом учебном году. Дети будут официально отдыхать с 27 октября по 4 ноября. Следующие праздничные выходные начнутся 29 декабря. Полный график опубликован в группе Тюменского образовательного канала в соцсети «ВКонтакте». Первые осенние каникулы продлятся девять дней. Самые длинные выходные (13 дней) ожидаются зимой — с 29 декабря по 10 января. Далее школьники будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля. Для первоклассников организуют дополнительный отдых — они останутся дома с 14 по 22 февраля. Учебный год завершится 28 мая. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...