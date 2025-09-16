Первые каникулы ожидаются уже в октябре
В тюменских школах приближаются первые каникулы в новом учебном году. Дети будут официально отдыхать с 27 октября по 4 ноября. Следующие праздничные выходные начнутся 29 декабря. Полный график опубликован в группе Тюменского образовательного канала в соцсети «ВКонтакте».
Первые осенние каникулы продлятся девять дней. Самые длинные выходные (13 дней) ожидаются зимой — с 29 декабря по 10 января. Далее школьники будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля.
Для первоклассников организуют дополнительный отдых — они останутся дома с 14 по 22 февраля. Учебный год завершится 28 мая.
