Челябинские слухи: бывшего бандита подвел бензин

О скандале в Катав-Ивановске, беде мэров после ПМЭФ и несгибаемой замминистра. Выпуск 1130

27 июня 2025 в 15:41 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинские мэры неожиданно поняли, что успех региона на ПМЭФ чреват для них проблемами. Ряды эсеров редеют, а перебежчик из партии стал головной болью для коммунистов. Депутатам запретили вручать почетные грамоты, в Челябинске вновь заговорили о восьмом районе, а владельцы элитных коттеджей на заповедных Увильдах встревожены. А еще на СВО прибавится высокопоставленных челябинцев. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер просит не успокаиваться Губернатор Алексей Текслер намерен сполна воспользоваться успехом региона на ПМЭФ Фото: Роман Наумов © URA.RU Говорят, что успех Челябинской области на ПМЭФ оставил у чиновников двойственное ощущение. С одной стороны, пятое место в национальном инвестиционном рейтинге греет душу — в прошлом-то году регион был на 10-м. Да и в целом, никогда еще область не достигала такого результата. Но что будет дальше? «Губернатор Алексей Текслер выразился предельно четко. Попросил подчиненных не успокаиваться и не расслабляться. Если в 2026 году результаты окажутся ниже, это будет ощущаться болезненно. В том числе и теми, кто отвечает за экономику области», — сплетничают в кулуарах. И дал жесткие указания мэрам Кстати, на ПМЭФ некоторые представители бизнеса успели во время общения с губернатором Алексеем Текслером пожаловаться на некоторых глав. Мол, есть такие, кто не особо втягивается в инвестпроекты, которые им предлагают. Действуют по принципу «хоть и без движения вперед, зато не так хлопотно». «На совещании, подводя итоги ПМЭФ, Текслер очень жестко высказался в адрес таких глав. Заявил, что будет с каждым разбираться лично — если вдруг выяснится, что главы из-за собственной лени или страха брать на себя ответственность тормозят интересные и важные проекты», — пояснил инсайдер. А заодно и министерствам … И не позволит подчиненным «заболтать» результаты форума Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области К слову, досталось от губернатора Алексея Текслера и руководителям некоторых министерств, на которых на ПМЭФ пожаловались бизнесмены. Что, мол, иногда затягивают рассмотрение документов. «Здесь разговор был еще жестче. Никакого затягивания в таких процессах быть не должно», — толкуют в правительстве. Ряды эсеров поредели Массу обсуждений в политических кругах Челябинска вызвало отсутствие действующего депутата ЗСО от «Справедливой России» Ольги Мухометьяровой в избирательном списке партии. Не обнаружили ее и среди кандидатов-одномандатников. «Дело в том, что Мухометьярова в конце концов исполнила неоднократно данные обещания и вышла из партии. При этом в другую партию не вступила — ведь в этом случае придется сдать мандат депутата заксобрания», — утверждают источники. Мухометьярова определилась со своим будущим В Челябинской области уверены, что звезда Ольги Мухометьяровой не погаснет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В любом случае, вопрос о будущем Ольги Мухометьяровой после завершения депутатского срока в ЗСО не сходит с повестки дня. Что будет дальше — какая-то другая партия, уход из политики, общественная деятельность? Сложно представить, что одна из самых ярких народных избранниц посвятит себя домашнему хозяйству. «Поговаривают, что Ольга Ивановна намерена посвятить себя работе в Социал-демократическом союзе женщин России. Она и так в нем состоит, а после сентября у нее появится куда больше времени для различных проектов вроде ее «Батальона отважных женщин», — перешептываются в кулуарах. КПРФ на выборах пришлось обходиться своими силами Конкуренты констатировали, что коммунисты не сумели найти «паровозов» федерального уровня, которые могли бы возглавить избирательный список партии на выборах в заксобрание Челябинской области. Поэтому придется обходиться исключительно местными политиками. «Планировалось, что список возглавит экс-кандидат в президенты РФ Николай Харитонов. Потом заманивали в Челябинск скандального „красного блогера“ Николая Бондаренко. Но оба интереса не проявили, и список возглавил лидер фракции в ЗСО, первый секретарь обкома Игорь Егоров», — говорят источники. За Корнева попросили в Москве А до начала выборов Владимир Корнев успел стать фактором стресса для собственной партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Очень много кривотолков вызвало появление среди кандидатов в ЗСО от компартии Владимира Корнева. Эпатажный политик, экс-депутат гордумы и бывший эсер с трудом укладывается в образ реготделения КПРФ, который сложился в Челябинске. «Многие думают, что Корнева позвали на выборы как „торпеду“. Человека, способного взбаламутить самую просчитанную кампанию конкурентов в округе. Но все проще: его кандидатуру очень эффективно пролоббировали в крупной организации инвалидов — из Москвы», — утверждают инсайдеры. И уже успели от него устать По слухам, жалеть о привлечении к выборной кампании в ЗСО бывшего эсера Владимира Корнева челябинские коммунисты начали практически сразу. Прямо на партийной конференции, где утверждали его включение в кандидаты. «Якобы Корнев не подкачал и полностью оправдал свою репутацию эпатажного политика. Его пришлось несколько раз осаживать и просить не превращать серьезное мероприятие в театр одного актера», — передают сплетники. Гербер просит воздержаться от раздачи грамот Олег Гербер намерен не допустить даже подозрений в нарушениях на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спикер челябинского заксобрания Олег Гербер настоятельно просит коллег про фракции ЕР, тех, что хотят избраться в новый состав ЗСО, быть осторожней. Как уверяют источники, он постоянно напоминает им о соблюдении выборного законодательства. «Просит не раздавать подарки на встречах. Даже если речь идет о копеечных подарках, это все равно могут расценить как подкуп. С этим все понятно. Но Гербер уверяет, что раздачу грамот тоже могут отнести к подкупу. Кто-то считает, что он „дует на воду“ и ворчит. А кто-то, напротив, прислушивается и отменяет кое-какие акции», — судачат в кулуарах ЕР. Депутатам прервут каникулы Депутаты челябинского заксобрания провели очередную июньскую сессию и официально ушли на каникулы. Согласно плану, следующее заседание состоится в конце августа. Но, по словам источников, эти планы могут не сбыться. «Кажется, нам придется прервать каникулы и провести сессию в июле. Надо срочно внести изменения в ряд областных законов, которые касаются градостроительной политики. Это касается присоединения к Челябинску поселков Западный и Пригородный. Откладывать нельзя. Кворума должно хватить, и сессия не сорвется», — говорят в заксобрании. В Челябинске вновь заговорили о восьмом районе Челябинск «вырос» на еще один полноценный район Фото: Ольга Снопкова © URA.RU Как сообщают источники, тема создания восьмого района Челябинска скоро получит свое развитие. И вопрос, по уверениям инсайдеров, почти решен. С учетом того, что Челябинск расширился за счет пригорода. В новый район, скорее всего, войдут часть Калининского, Курчатовского и Центрального районов северо-западной части города. «Болтают, что граница пройдет по улице Чичерина. И новый район станет единственном в городе, где не будет ветхого жилья. К слову, у главы Центрального района Виктора Ереклинцева появился отдельный зам, который как раз отвечает за новые поселки Пригородный и Западный. Правда, понадобится много юридических процедур и оформление восьмого района так или иначе — долгая история», — говорит источник. Исход чиновников из мэрии Златоуста продолжился В Златоусте обсуждают неоднозначную кадровую политику мэра Олега Решетникова. Или, точнее, кадровые проблемы. «Говорят, что очередные заявления об увольнении подали начальник управления культуры администрации города Ольга Соловьева и руководитель аппарата Кирилл Дорофеев. На последнем, к слову, традиционно „висела“ организация избирательных кампаний и голосования — и в преддверии нынешних масштабных выборов это очень не ко времени. Причиной сплетники называют тяжелый характер Решетникова, как и в случае с увольнением сотрудников пресс-службы мэрии пару месяцев назад», — шепчутся слухачи. Карталинскому единороссу прочат карьерный скачок В Карталинском районе обсуждают карьерный взлет, якобы ожидающий депутата Кайрата Ихсанова. На этот раз — по партийной линии. «Говорят, ему прочат довольно высокий пост в „Единой России“ — на уровне области. Если так, то слухи о мощном лобби Ихсанова в столице региона соответствуют действительности», — судачат в кулуарах. Мэра попросили дождаться ликвидации Ивана Решетова не отпустили из мэров Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Слухачи успели обсудить неожиданную просьбу мэра Катав-Ивановска покинуть свой пост. Равно как и практически мгновенный отказ депутатов городского собрания принять отставку Ивана Решетова. «Решетов хотел уволиться с 1 июля, но депутаты — официально — сочли, что он должен остаться и готовить город к зиме. Неофициально указание не принимать отставку спустили сверху. Мэром Катав-Ивановска и при обычных-то обстоятельствах никто не хочет быть, а до сентября — тем более. Потому что после выборов мэрия как таковая прекратит свое существование, превратившись в территориальный отдел администрации муниципального округа. А Решетову надо будет еще провести мероприятия для ликвидации мэрии, как юрлица», — рассказывают источники. Главный гонщик признал часть взятки Болтают, что экс-директор ООО муниципального автоспорткомплекса «Трасса 74» в Челябинске Сергей Ефимов, обвиняемый в получении взяток, частично признал вину. Якобы деньги брал, но в десять раз меньше вменяемой по обвинению суммы. «Глава „Трассы 74“ признался в получении взяток. Но сразу оговорился, что из вменяемых ему четырех миллионов рублей взял лишь 400 тысяч. Но даже эта сумма предполагает под собой реальный срок. Так что большой выгоды для себя Ефимов не получил», — посмеиваются источники. Паутов уйдет на фронт Виталий Паутов не оставляет планов уйти на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что находящийся в СИЗО по делу о посредничестве и мошенничестве экс-депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов пожаловался на действия следственного органа в суд. Повод прежний: запрет на отправку на СВО. «Паутов идет по пути бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева. Тот также отправился из СИЗО на фронт, оспорив действия следствия. Так что у Паутова есть все шансы повторить историю своего знакомого», — рассказал источник. А Зайцева на фронт не взяли Говорят, что бывшего начальника хозчасти челябинского отделения ПФР Рудольфа Зайцева, осужденного за коррупцию в стенах фонда, не взяли на фронт. Несколько попыток уехать на СВО для военного пенсионера завершились крахом. «Зайцев уже и контракт подписал. И даже отправился на медкомиссию. Говорят, что именно при прохождении медкомиссии его забраковали врачи. Сказали, что не походит по состоянию здоровья, и Зайцеву пришлось вернуться в колонию», — рассказал источник. Чернобровин ждет кассации Виктор Чернобровин надеется, что приговор будет смягчен еще больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что совсем скоро будет назначена дата заседания по кассационной жалобе на приговор экс-главе челябинского отделения ПФР Виктору Чернобровину и его бывшему заместителю Рудольфу Зайцеву. Оба обвиняются в получении взяток. Изначально Чернобровину дали 16 лет строгого режима, а Зайцеву 9 «строгих» лет. На стадии апелляции облсуд сократил срок Чернобровину до 8 лет и двух месяцев. «Теперь оба ждут заседания в Седьмом кассационном суде. Особенно ждет Чернобровин, отбывающий наказание в одной из колоний Копейска. Учитывая большие проблемы с его здоровьем, есть шанс на смягчение наказания», — сообщил источник. Антонова не признает вины Челябинский истеблишмент взбудоражен слухами о требовании гособвинения отправить экс-замминистра строительства Татьяну Антоновой на 11 лет в колонию. Многим срок представляется запредельным. «Дело в том, что Антонова категорически отказывается признать вину в покровительстве махинациям при строительстве олимпийского центра в Златоусте. В таких случаях наказание часто назначается по верхней планке. Точно такую же позицию занял в свое время ее коллега, первый замглавы регионального минстроя Иван Белавкин — и получил 12 лет», — шушукаются чиновники. Задержание Булатова удивило Прошлое дотянулось до Наиля Булатова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержание силовиками в Кунашакском районе директора МБУ «Дорсервис» Наиля Булатова удивило тех, кто знает его биографию. Если быть точнее, то удивил не факт задержания, а его место работы. В свое время был скандал с его назначением директором МУП «Балык». Оказалось, что Булатов неоднократно судим и даже отсидел 12 лет за бандитизм. «Тогда говорили, что все судимости давно погашены, и препятствий для принятия на работу нет. С МУП «Балык» его все-таки убрали. Думали «на мороз», а оказалось на иную должность — директором учреждения, также подведомственном администрации района. Не мудрено, что силовики пристально за Булатовым наблюдали и пришли за ним, — судачат в Кунашаке. Все дело в бензине Задержание силовиками директора МБУ «Дорсервис» Наиля Булатова связано с тратами на бензин. По версии следствия, Булатов давал указание заправлять топливом автотранспорт, не имеющий отношения к МБУ. Пока речь идет о сумме в 300 тысяч рублей. «Болтают, что Булатов сейчас уверяет, что заправлял топливом машины с грузами на СВО. Только не оформил нужные документы. Но, по слухам, силовики будут искать иные эпизоды, по более тяжелым статьям», — шепчутся в Кунашаке. Проректор уходит на СВО Число воюющих VIP-челябинцев продолжает расти? Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинском педуниверситете обсуждают слухи об уходе первого проректора Алексея Богачева. Причина крайне неожиданна. «Преподаватели и сотрудники передают друг другу, что Богачев решил подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО. Для всех — если слух подтвердится — это крайне неожиданное решение», — судачат сплетники. Дачники на Увильдах встревожены Говорят, что в минэкологии региона решили заняться памятником природы, озером Увильды. Это одно из самых популярных озер в Челябинской области, куда едут со всего УрФО. А на берегах водоема немало дач и коттеджей известных VIP. У целого ряда VIP есть катера, а у кого-то и яхты. Почти все суда — с бензиновыми двигателями, на которые введен запрет еще год назад. Запрет был введен не только для Увильдов, но и для Тургояка. Но если Тургояк жестко не раз проверяли, то для репрессивных мер на Увильдах дело пока не дошло. «И вот теперь владельцы яхт и катеров пребывают в напряжении. Боятся, что бензиновые двигатели будут изымать вместе катерами и яхтами. Да и штрафы могут быть не самые маленькие», — уверяют источники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские мэры неожиданно поняли, что успех региона на ПМЭФ чреват для них проблемами. Ряды эсеров редеют, а перебежчик из партии стал головной болью для коммунистов. Депутатам запретили вручать почетные грамоты, в Челябинске вновь заговорили о восьмом районе, а владельцы элитных коттеджей на заповедных Увильдах встревожены. А еще на СВО прибавится высокопоставленных челябинцев. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер просит не успокаиваться Говорят, что успех Челябинской области на ПМЭФ оставил у чиновников двойственное ощущение. С одной стороны, пятое место в национальном инвестиционном рейтинге греет душу — в прошлом-то году регион был на 10-м. Да и в целом, никогда еще область не достигала такого результата. Но что будет дальше? «Губернатор Алексей Текслер выразился предельно четко. Попросил подчиненных не успокаиваться и не расслабляться. Если в 2026 году результаты окажутся ниже, это будет ощущаться болезненно. В том числе и теми, кто отвечает за экономику области», — сплетничают в кулуарах. И дал жесткие указания мэрам Кстати, на ПМЭФ некоторые представители бизнеса успели во время общения с губернатором Алексеем Текслером пожаловаться на некоторых глав. Мол, есть такие, кто не особо втягивается в инвестпроекты, которые им предлагают. Действуют по принципу «хоть и без движения вперед, зато не так хлопотно». «На совещании, подводя итоги ПМЭФ, Текслер очень жестко высказался в адрес таких глав. Заявил, что будет с каждым разбираться лично — если вдруг выяснится, что главы из-за собственной лени или страха брать на себя ответственность тормозят интересные и важные проекты», — пояснил инсайдер. А заодно и министерствам … К слову, досталось от губернатора Алексея Текслера и руководителям некоторых министерств, на которых на ПМЭФ пожаловались бизнесмены. Что, мол, иногда затягивают рассмотрение документов. «Здесь разговор был еще жестче. Никакого затягивания в таких процессах быть не должно», — толкуют в правительстве. Ряды эсеров поредели Массу обсуждений в политических кругах Челябинска вызвало отсутствие действующего депутата ЗСО от «Справедливой России» Ольги Мухометьяровой в избирательном списке партии. Не обнаружили ее и среди кандидатов-одномандатников. «Дело в том, что Мухометьярова в конце концов исполнила неоднократно данные обещания и вышла из партии. При этом в другую партию не вступила — ведь в этом случае придется сдать мандат депутата заксобрания», — утверждают источники. Мухометьярова определилась со своим будущим В любом случае, вопрос о будущем Ольги Мухометьяровой после завершения депутатского срока в ЗСО не сходит с повестки дня. Что будет дальше — какая-то другая партия, уход из политики, общественная деятельность? Сложно представить, что одна из самых ярких народных избранниц посвятит себя домашнему хозяйству. «Поговаривают, что Ольга Ивановна намерена посвятить себя работе в Социал-демократическом союзе женщин России. Она и так в нем состоит, а после сентября у нее появится куда больше времени для различных проектов вроде ее «Батальона отважных женщин», — перешептываются в кулуарах. КПРФ на выборах пришлось обходиться своими силами Конкуренты констатировали, что коммунисты не сумели найти «паровозов» федерального уровня, которые могли бы возглавить избирательный список партии на выборах в заксобрание Челябинской области. Поэтому придется обходиться исключительно местными политиками. «Планировалось, что список возглавит экс-кандидат в президенты РФ Николай Харитонов. Потом заманивали в Челябинск скандального „красного блогера“ Николая Бондаренко. Но оба интереса не проявили, и список возглавил лидер фракции в ЗСО, первый секретарь обкома Игорь Егоров», — говорят источники. За Корнева попросили в Москве Очень много кривотолков вызвало появление среди кандидатов в ЗСО от компартии Владимира Корнева. Эпатажный политик, экс-депутат гордумы и бывший эсер с трудом укладывается в образ реготделения КПРФ, который сложился в Челябинске. «Многие думают, что Корнева позвали на выборы как „торпеду“. Человека, способного взбаламутить самую просчитанную кампанию конкурентов в округе. Но все проще: его кандидатуру очень эффективно пролоббировали в крупной организации инвалидов — из Москвы», — утверждают инсайдеры. И уже успели от него устать По слухам, жалеть о привлечении к выборной кампании в ЗСО бывшего эсера Владимира Корнева челябинские коммунисты начали практически сразу. Прямо на партийной конференции, где утверждали его включение в кандидаты. «Якобы Корнев не подкачал и полностью оправдал свою репутацию эпатажного политика. Его пришлось несколько раз осаживать и просить не превращать серьезное мероприятие в театр одного актера», — передают сплетники. Гербер просит воздержаться от раздачи грамот Спикер челябинского заксобрания Олег Гербер настоятельно просит коллег про фракции ЕР, тех, что хотят избраться в новый состав ЗСО, быть осторожней. Как уверяют источники, он постоянно напоминает им о соблюдении выборного законодательства. «Просит не раздавать подарки на встречах. Даже если речь идет о копеечных подарках, это все равно могут расценить как подкуп. С этим все понятно. Но Гербер уверяет, что раздачу грамот тоже могут отнести к подкупу. Кто-то считает, что он „дует на воду“ и ворчит. А кто-то, напротив, прислушивается и отменяет кое-какие акции», — судачат в кулуарах ЕР. Депутатам прервут каникулы Депутаты челябинского заксобрания провели очередную июньскую сессию и официально ушли на каникулы. Согласно плану, следующее заседание состоится в конце августа. Но, по словам источников, эти планы могут не сбыться. «Кажется, нам придется прервать каникулы и провести сессию в июле. Надо срочно внести изменения в ряд областных законов, которые касаются градостроительной политики. Это касается присоединения к Челябинску поселков Западный и Пригородный. Откладывать нельзя. Кворума должно хватить, и сессия не сорвется», — говорят в заксобрании. В Челябинске вновь заговорили о восьмом районе Как сообщают источники, тема создания восьмого района Челябинска скоро получит свое развитие. И вопрос, по уверениям инсайдеров, почти решен. С учетом того, что Челябинск расширился за счет пригорода. В новый район, скорее всего, войдут часть Калининского, Курчатовского и Центрального районов северо-западной части города. «Болтают, что граница пройдет по улице Чичерина. И новый район станет единственном в городе, где не будет ветхого жилья. К слову, у главы Центрального района Виктора Ереклинцева появился отдельный зам, который как раз отвечает за новые поселки Пригородный и Западный. Правда, понадобится много юридических процедур и оформление восьмого района так или иначе — долгая история», — говорит источник. Исход чиновников из мэрии Златоуста продолжился В Златоусте обсуждают неоднозначную кадровую политику мэра Олега Решетникова. Или, точнее, кадровые проблемы. «Говорят, что очередные заявления об увольнении подали начальник управления культуры администрации города Ольга Соловьева и руководитель аппарата Кирилл Дорофеев. На последнем, к слову, традиционно „висела“ организация избирательных кампаний и голосования — и в преддверии нынешних масштабных выборов это очень не ко времени. Причиной сплетники называют тяжелый характер Решетникова, как и в случае с увольнением сотрудников пресс-службы мэрии пару месяцев назад», — шепчутся слухачи. Карталинскому единороссу прочат карьерный скачок В Карталинском районе обсуждают карьерный взлет, якобы ожидающий депутата Кайрата Ихсанова. На этот раз — по партийной линии. «Говорят, ему прочат довольно высокий пост в „Единой России“ — на уровне области. Если так, то слухи о мощном лобби Ихсанова в столице региона соответствуют действительности», — судачат в кулуарах. Мэра попросили дождаться ликвидации Слухачи успели обсудить неожиданную просьбу мэра Катав-Ивановска покинуть свой пост. Равно как и практически мгновенный отказ депутатов городского собрания принять отставку Ивана Решетова. «Решетов хотел уволиться с 1 июля, но депутаты — официально — сочли, что он должен остаться и готовить город к зиме. Неофициально указание не принимать отставку спустили сверху. Мэром Катав-Ивановска и при обычных-то обстоятельствах никто не хочет быть, а до сентября — тем более. Потому что после выборов мэрия как таковая прекратит свое существование, превратившись в территориальный отдел администрации муниципального округа. А Решетову надо будет еще провести мероприятия для ликвидации мэрии, как юрлица», — рассказывают источники. Главный гонщик признал часть взятки Болтают, что экс-директор ООО муниципального автоспорткомплекса «Трасса 74» в Челябинске Сергей Ефимов, обвиняемый в получении взяток, частично признал вину. Якобы деньги брал, но в десять раз меньше вменяемой по обвинению суммы. «Глава „Трассы 74“ признался в получении взяток. Но сразу оговорился, что из вменяемых ему четырех миллионов рублей взял лишь 400 тысяч. Но даже эта сумма предполагает под собой реальный срок. Так что большой выгоды для себя Ефимов не получил», — посмеиваются источники. Паутов уйдет на фронт Говорят, что находящийся в СИЗО по делу о посредничестве и мошенничестве экс-депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов пожаловался на действия следственного органа в суд. Повод прежний: запрет на отправку на СВО. «Паутов идет по пути бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева. Тот также отправился из СИЗО на фронт, оспорив действия следствия. Так что у Паутова есть все шансы повторить историю своего знакомого», — рассказал источник. А Зайцева на фронт не взяли Говорят, что бывшего начальника хозчасти челябинского отделения ПФР Рудольфа Зайцева, осужденного за коррупцию в стенах фонда, не взяли на фронт. Несколько попыток уехать на СВО для военного пенсионера завершились крахом. «Зайцев уже и контракт подписал. И даже отправился на медкомиссию. Говорят, что именно при прохождении медкомиссии его забраковали врачи. Сказали, что не походит по состоянию здоровья, и Зайцеву пришлось вернуться в колонию», — рассказал источник. Чернобровин ждет кассации Говорят, что совсем скоро будет назначена дата заседания по кассационной жалобе на приговор экс-главе челябинского отделения ПФР Виктору Чернобровину и его бывшему заместителю Рудольфу Зайцеву. Оба обвиняются в получении взяток. Изначально Чернобровину дали 16 лет строгого режима, а Зайцеву 9 «строгих» лет. На стадии апелляции облсуд сократил срок Чернобровину до 8 лет и двух месяцев. «Теперь оба ждут заседания в Седьмом кассационном суде. Особенно ждет Чернобровин, отбывающий наказание в одной из колоний Копейска. Учитывая большие проблемы с его здоровьем, есть шанс на смягчение наказания», — сообщил источник. Антонова не признает вины Челябинский истеблишмент взбудоражен слухами о требовании гособвинения отправить экс-замминистра строительства Татьяну Антоновой на 11 лет в колонию. Многим срок представляется запредельным. «Дело в том, что Антонова категорически отказывается признать вину в покровительстве махинациям при строительстве олимпийского центра в Златоусте. В таких случаях наказание часто назначается по верхней планке. Точно такую же позицию занял в свое время ее коллега, первый замглавы регионального минстроя Иван Белавкин — и получил 12 лет», — шушукаются чиновники. Задержание Булатова удивило Задержание силовиками в Кунашакском районе директора МБУ «Дорсервис» Наиля Булатова удивило тех, кто знает его биографию. Если быть точнее, то удивил не факт задержания, а его место работы. В свое время был скандал с его назначением директором МУП «Балык». Оказалось, что Булатов неоднократно судим и даже отсидел 12 лет за бандитизм. «Тогда говорили, что все судимости давно погашены, и препятствий для принятия на работу нет. С МУП «Балык» его все-таки убрали. Думали «на мороз», а оказалось на иную должность — директором учреждения, также подведомственном администрации района. Не мудрено, что силовики пристально за Булатовым наблюдали и пришли за ним, — судачат в Кунашаке. Все дело в бензине Задержание силовиками директора МБУ «Дорсервис» Наиля Булатова связано с тратами на бензин. По версии следствия, Булатов давал указание заправлять топливом автотранспорт, не имеющий отношения к МБУ. Пока речь идет о сумме в 300 тысяч рублей. «Болтают, что Булатов сейчас уверяет, что заправлял топливом машины с грузами на СВО. Только не оформил нужные документы. Но, по слухам, силовики будут искать иные эпизоды, по более тяжелым статьям», — шепчутся в Кунашаке. Проректор уходит на СВО В Челябинском педуниверситете обсуждают слухи об уходе первого проректора Алексея Богачева. Причина крайне неожиданна. «Преподаватели и сотрудники передают друг другу, что Богачев решил подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО. Для всех — если слух подтвердится — это крайне неожиданное решение», — судачат сплетники. Дачники на Увильдах встревожены Говорят, что в минэкологии региона решили заняться памятником природы, озером Увильды. Это одно из самых популярных озер в Челябинской области, куда едут со всего УрФО. А на берегах водоема немало дач и коттеджей известных VIP. У целого ряда VIP есть катера, а у кого-то и яхты. Почти все суда — с бензиновыми двигателями, на которые введен запрет еще год назад. Запрет был введен не только для Увильдов, но и для Тургояка. Но если Тургояк жестко не раз проверяли, то для репрессивных мер на Увильдах дело пока не дошло. «И вот теперь владельцы яхт и катеров пребывают в напряжении. Боятся, что бензиновые двигатели будут изымать вместе катерами и яхтами. Да и штрафы могут быть не самые маленькие», — уверяют источники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.