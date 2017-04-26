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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:11  26 апреля 2017 2

Шойгу считает ракетный удар США в Сирии угрозой российским военным

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Министр обороны РФ прокомментировал ракетный удар американцевФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Ракетный удар США по сирийскому аэродрому Шайрат подверг угрозе жизни российских военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу подчеркнул, что такие шаги вынуждают Минобороны России принять дополнительные меры по защите российских военных после ракетного удара США в Сирии, передает агентство Nation News. Министр подчеркнул, что Россия рассматривает обстрел как грубое нарушение международного права

Валерий Дорофеев
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