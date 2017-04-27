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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Курганской области
23:11  27 апреля 2017 3

Прокуратура устроила разнос полицейским за дела «черных лесорубов» в Зауралье

Вырубка леса КГСХА Курганская область, рабочий с бензопилой, лесоруб
В большинстве преступлений виновные не установленыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области за прошлый год не установлены виновные лица по 140 уголовным делам о незаконных рубках в лесах. О неэффективности расследования таких дел шла речь в четверг, 27 апреля, на координационном совещании силовых ведомств в прокуратуре региона.

Как отметил заместитель прокурора Курганской области Сергей Лежников, проверка показала, что по большинству дел «комплекса следственных действий не проводилось». «Нередко следователи и дознаватели ограничиваются лишь допросом представителя потерпевшего и определением причиненного ущерба. Другие следственные действия не проводятся», — отметил прокурор.

Та же ситуация с установлением виновных в лесных пожарах. «Основные причины неэффективной работы: некачественный несвоевременный осмотр места происшествия, непринятие мер по поиску свидетелей, — продолжил доклад Сергей Лежников, — Во всех случаях по делу одна формулировка — „не представилась возможность установить“, что наталкивает на вывод о написании таких документов не выходя из кабинета».

В прошлом году было возбуждено 13 уголовных дел по факту лесных пожаров. Никто не понес уголовной ответственности. Ущерб от возгораний составил 160 млн рублей.

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Курганской области.Курган., лежников сергей
Сергей Лежников проанализировал раскрываемость экологических преступлений в Зауралье
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Крайне низкий показатель по выявлению преступлений, связанных с хранением, перевозкой, переработкой и реализацией незаконно спиленной древесины. За 2,5 года было выявлено всего 8 таких преступлений. И только в одном деле был обвинительный приговор.

С начала 2017 года количество уголовных дел по незаконным рубкам выросло на 30%. Но, как сообщил начальник управления экономической безопасности УМВД Зауралья Александр Петров, основная масса преступлений — заготовка жителями древесины для топки печей.

Прокурор Зауралья Игорь Ткачев потребовал более качественного расследования фактов незаконной рубки, а также принятия дополнительных мер по выявлению таких преступлений. «Рубкой леса занимаются не одиночки, а крупные заготовители, которые потом продают лес, в том числе и за рубеж», — считает прокурор.

В целом за прошлый год в органы правоохраны поступило почти 400 сообщений о преступлениях в сфере лесопользования, было возбуждено 171 уголовное дело по фактам незаконных рубок леса. Размер причиненного материального ущерба от экологических преступлений составил более 237 млн рублей, добровольно возмещено всего 9,3 млн рублей.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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