14:54 01 мая 2017 0

Работники дошкольного образования нашли новый лозунг для демонстраций Фото: пресс-служба Курганской областной Думы

В Кургане первомайский митинг профсоюзов «За достойную работу, зарплату, жизнь!» собрал порядка пяти тысяч человек. Главной темой лозунгов, частушек и выступлений на празднике Весны и Труда, стала маленькая зарплата зауральцев, передает корреспондент «URA.RU».

Мероприятие началось с шествия двух колонн по улица Гоголя на центральную площадь. В этот раз отличились бюджетники. Воспитатели в качестве лозунга взяли слова премьера Дмитрия Медведева, представив его ответом на «оригинальное послание правительства РФ»: «Денег нет, но мы держимся». Учителя требовали с плакатов «Педагогам зарплату депутатов Госдумы».

Губернатор Алексей Кокорин и спикер облдумы Дмитрий Фролов в колонне не пошли, они ждали начала митинга на трибуне.

Отрыл торжественный митинг председатель Федерации профсоюзов Курганской области Владимир Андрейченко. Он отметил, что «уровень жизни большинства граждан продолжает снижаться». «Профсоюзы выступают за повышение цены труда, за безопасный труд, за усиление системы социальных гарантий работников, за снижение налоговых и других обязательных платежей для населения», — говорил Андрейченко с трибуны. Он напомнил, что в этом году будет столетний юбилей Великой российской революции. «Повторения тех событий мы не должны допустить. Профсоюзы заинтересованы в сохранении социальной стабильности», — добавил он, срывая вялые аплодисменты.

Губернатор Алексей Кокорин был более краток. Он отметил, что одна из традиций праздника Весны и Труда — это «публичное обсуждение трудящимися в конструктивном диалоге с властью насущных вопросов и проблем». «Правительство Курганской области тесно взаимодействует с работодателями, профсоюзами и гражданами и поддерживает требование по повышению уровня жизни населения и получения социальных гарантий. Уверен, мы продолжим реализацию положений трехстороннего соглашения. Дорогие земляки, мы должны понимать, что объединение усилий — основа развития. Другого пути нет», — сказал он.

В это время члены областного правительства укрылись от глаз трудящихся за трибуной. Настроение у чиновников было приподнятое. Руководитель аппарата правительства области Вадим Шумков что-то рассказывал коллегам, оживленно жестикулируя и копируя чью-то походку. Веселое общение подхватил зампредседателя городской Думы Александр Якушев и заместители губернатора.

1/5 Первомайский митинг в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

А с трибуны летели лозунги и поздравления. Особенно эмоциональным получилось выступление председателя профсоюза работников здравоохранения Елены Екимовой: «Заработная плата — та о которой мы сегодня говорим — достается медицинским работникам очень трудно. Это работа на две и более ставки. Это значит, что врач находится на своем посту более 80 часов в неделю, а медсестра 60 часов. Это то, о чем даже не мечтал олигарх Прохоров. А если работать на ставку, нам не заработать такие деньги по „дорожной карте“. Должностной оклад врача самой высокой квалификации составляет чуть более 9 тыс. рублей, а заработная плата со всеми выплатами — около 14 тыс. рублей, — отметила она, — Профсоюзы требуют достойной зарплаты в соответствие с профессиональной квалификацией».

В завершении мероприятия ведущий прочитал резолюцию участников митинга, в которой профсоюзы потребовали принять реальную программу развития экономики, сбалансировать бюджеты всех субъектов РФ, установить необлагаемый уровень доходов не ниже прожиточного минимума, сохранить социальные выплаты и пересмотреть налоговый гнет на фоне сокращающихся зарплат и доходов. Однако в конце оговорился и «поставил» дату 1 мая 1917 года, затем исправив на «2017 год». Митингующие встретили оплошность аплодисментами, принялись сворачивать флаги и расходиться.

1/6 Праздничное настроение курганцам решили создать воздушными шарами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Кокорин продолжил защищать людей труда на пути в правительство области. Главу региона остановила женщина, попросив помощи. Как пояснила Татьяна (фамилию просила не указывать), ранее она работали в организации бухгалтером, и хочет рассказать о преступлениях своего бывшего руководителя, который продолжает преследовать ее семью. Женщина уверена, что наказать его поможет глава области. Алексей Кокорин поручил помощнику записать ее телефон и обещал выделить время для кабинетного разговора.