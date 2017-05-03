{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
02 мая 2017
23:44  02 мая 2017 3

Чудновец заявила, что следующим президентом будет бывший уральский губернатор

Евгения Чудновец в Кургане., чудновец евгения
Чудновец занялась политическими прогнозамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Воспитательнице с Урала Евгении Чудновец дали срок за репост "детского порно"
все новости сюжета

Бывшая заключенная по делу о распространении детского порно в одной из социальных сетей, сотрудница детского сада из Екатеринбурга Евгения Чудновец написала на своей стене в «Фейсбуке» о том, что будущим президентом России станет бывший губернатор Пермской области Юрий Трутнев.

«Пятиэтажки в Москве не снесут. Потому что в самый пик акции вмешается человек, который и станет потом президентом», — написала Чудновец, назвав имя Трутнева уже в комментариях, провоцируя читателей поста на беседу и обсуждение, к которому практически сразу же подключился ее гражданский супруг Андрей Мясников.

Также в комментариях Евгения Чудновец уточнила, что Трутнев не платит ей за пиар, и вообще она с ним не знакома.

Трутнев возглавлял Прикамье с 2000 по 2004 года, после чего до 2012 года занимал пост министра природных ресурсов России. После этого он был помощником президента, а с 31 августа 2013 года утвержден в должности заместителя Председателя правительства России — полпреда президента в ДФО.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров