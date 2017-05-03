Чудновец заявила, что следующим президентом будет бывший уральский губернатор

23:44 02 мая 2017 3

Чудновец занялась политическими прогнозами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшая заключенная по делу о распространении детского порно в одной из социальных сетей, сотрудница детского сада из Екатеринбурга Евгения Чудновец написала на своей стене в «Фейсбуке» о том, что будущим президентом России станет бывший губернатор Пермской области Юрий Трутнев.

«Пятиэтажки в Москве не снесут. Потому что в самый пик акции вмешается человек, который и станет потом президентом», — написала Чудновец, назвав имя Трутнева уже в комментариях, провоцируя читателей поста на беседу и обсуждение, к которому практически сразу же подключился ее гражданский супруг Андрей Мясников.

Также в комментариях Евгения Чудновец уточнила, что Трутнев не платит ей за пиар, и вообще она с ним не знакома.

Трутнев возглавлял Прикамье с 2000 по 2004 года, после чего до 2012 года занимал пост министра природных ресурсов России. После этого он был помощником президента, а с 31 августа 2013 года утвержден в должности заместителя Председателя правительства России — полпреда президента в ДФО.