06:41 04 мая 2017 0

Канцлер ФРГ отказалась надевать платок, как того требуют мусульманские традиции

Ангеле Меркель, которая не стала соблюдать дресс-код во время визита в Саудовскую Аравию, покрыли голову с помощью новейших технологий. Местные телевизионщики пририсовали канцлеру Германии пиксельный «хиджаб», чтобы не смущать зрителей.

Нарушение дресс-кода со стороны Меркель имело место во время официальной встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом. Однако зрители теленовостей не увидели непокрытую голову канцлера ФРГ.

По мусульманской традиции считается, что распушенные волосы могут навести мужчину на откровенные мысли о женщине. Поэтому женщины покрывают голову, чтобы не подбивать мужчин к греху и тем самым не прогневить бога. По законам Саудовской Аравии — религиозной мусульманской страны, женщина должна покрывать голову в обязательном порядке.

Меркель стала не единственной высокопоставленной женщиной, кто нарушил это правило. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывшая первая леди США Мишель Обама также не стали надевать платки во время визита в эту страну. Тогда как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, напротив, покрыла голову платком из уважения к традициям государства.