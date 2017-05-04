{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
06:41  04 мая 2017 0

На саудовском ТВ Ангеле Меркель пририсовали пиксельный «хиджаб» ФОТО

Канцлер ФРГ отказалась надевать платок, как того требуют мусульманские традиции

Ангеле Меркель, которая не стала соблюдать дресс-код во время визита в Саудовскую Аравию, покрыли голову с помощью новейших технологий. Местные телевизионщики пририсовали канцлеру Германии пиксельный «хиджаб», чтобы не смущать зрителей.

Нарушение дресс-кода со стороны Меркель имело место во время официальной встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом. Однако зрители теленовостей не увидели непокрытую голову канцлера ФРГ.

По мусульманской традиции считается, что распушенные волосы могут навести мужчину на откровенные мысли о женщине. Поэтому женщины покрывают голову, чтобы не подбивать мужчин к греху и тем самым не прогневить бога. По законам Саудовской Аравии — религиозной мусульманской страны, женщина должна покрывать голову в обязательном порядке.

Меркель стала не единственной высокопоставленной женщиной, кто нарушил это правило. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывшая первая леди США Мишель Обама также не стали надевать платки во время визита в эту страну. Тогда как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, напротив, покрыла голову платком из уважения к традициям государства.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров