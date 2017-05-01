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01 мая 2017
30 апреля 2017
22:44  01 мая 2017 0

Меркель отказалась соблюдать дресс-код во время встречи с королем Саудовской Аравии

Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Меркель пришла на встречу к королю Саудовской Аравии без платкаФото: Moritz Hager/Flickr

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась покрывать голову платком во время визита в Саудовскую Аравию.

Канцлер ФРГ не стала надевать положенный по дресс-коду головной убор на встречу с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом, передает Nation News.

Ранее платок во время визита в страну отказывались надевать премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывшая первая леди США Мишель Обама.

Между тем, в ходе визита в Саудовскую Аравию спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напротив покрыла голову платком. Матвиенко назвала это дипломатической культурой и уважением к традициям другого государства.

Екатерина Холкина
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