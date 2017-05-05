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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Курганской области
20:09  05 мая 2017 0

Шадринцы обвинили полицейских в безнравственности после смерти человека в бору. ФОТО

Угрозы кандидату Колесниковой Элине. задержание Курган , уаз, полицейская машина
Житель Шадринска считает, что стражи порядка оставили в городском бору мусорФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В группе «Подслушано Шадринск» появился гневный пост об оставленном в городском бору мусоре после осмотра тела умершего человека. Автор назвал сообщение «Коротко о нравственности».

«Недавно школьники убирались в бору. Долго. Мусора была куча. Вчера в этом бору умерла бабушка. Сердце не выдержало. Приезжали полицейские, скорая. Записывали что-то, „эксперты“ осматривали труп. В итоге, после этого всего (через день) от них остался мусор. Мусор! Мусор после полицейских», — говорится в сообщении. «Почему маленькие школьники трудятся, убирая лес, а полицейские его засоряют?!» — возмущается автор поста. На приложенных фотографиях — брошенные резиновые перчатки, упаковка от них, бинт и упаковка от шприца.

В группе развернулось обсуждение. Некоторые участники группы вступились за полицейских. «Вообще это медицинский мусор, так что при чем здесь полиция? Попробуй попотеть над умирающим хотя бы пять минут, и тебе самому будет совсем не до мусора», — прокомментировал Роман L-N, поинтересовавшись, убрал ли мусор автор сообщения.

«Чисто не там где убирают, а там где не мусорят. Автор прав, убирай — не убирай, если люди — свиньи, то и чистоты не добиться, — считает шадринец Владимир Пухов. — Прошлой весной остановку чистили на Красноармейской, не помню уже кто, но сейчас остановитесь там и ужаснитесь. Дело в воспитании наших детей. Тех, кто свинячит, уже не исправить. Досадно, конечно, что и служители такое допускают».

Поступили предложения по установке урн, а также призыв собраться на уборку другого участка бора.

В пресс-службе ОМВД по городу Шадринску «URA.RU» подтвердили, что в городском бору умер человек, однако это был мужчина. Пост в ведомстве назвали «домыслами автора». На месте происшествия работали сотрудники нескольких спецслужб.

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Шадринец нашел в бору упаковку от медицинских перчаток… фото: группа «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте»

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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