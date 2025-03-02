Марочко: Киев направил подкрепление под Купянск

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ВСУ направило подкрепление под Купянск Харьковской области
ВСУ направило подкрепление под Купянск Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ направили подкрепление в район Кондрашовки и Радьковки под Купянском в Харьковской области, чтобы замедлить наступление российских войск. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Кондрашовки и Радьковки. Здесь украинское командование прислало дополнительные силы и средства для удержания и стабилизации фронта», — заявил Марочко ТАСС. Он уточнил, что ВС РФ путем ведения артиллерийского огня перемалывают силы противника и ослабляют позиции ВСУ.

По словам Марочко, российские бойцы активно готовятся к дальнейшему продвижению на данном направлении. ВС РФ также проводят подготовку к потенциальному взятию под контроль населенных пунктов Кондрашовка и Радьковка.

Российские вооруженные силы продолжают укреплять свои позиции на правобережье Оскола, при этом они подошли к городу Купянск на расстоянии приблизительно семи километров. Активное продвижение войск наблюдается не только на правом, но и на левом берегу реки Оскол.

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ВСУ направили подкрепление в район Кондрашовки и Радьковки под Купянском в Харьковской области, чтобы замедлить наступление российских войск. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Касаемо Кондрашовки и Радьковки. Здесь украинское командование прислало дополнительные силы и средства для удержания и стабилизации фронта», — заявил Марочко ТАСС. Он уточнил, что ВС РФ путем ведения артиллерийского огня перемалывают силы противника и ослабляют позиции ВСУ. По словам Марочко, российские бойцы активно готовятся к дальнейшему продвижению на данном направлении. ВС РФ также проводят подготовку к потенциальному взятию под контроль населенных пунктов Кондрашовка и Радьковка. Российские вооруженные силы продолжают укреплять свои позиции на правобережье Оскола, при этом они подошли к городу Купянск на расстоянии приблизительно семи километров. Активное продвижение войск наблюдается не только на правом, но и на левом берегу реки Оскол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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