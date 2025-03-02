Песков прокомментировал желание Макрона позвонить Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Пескова, никаких шагов с его стороны для этого не предпринималось.
«Он и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем, никаких реальных шагов в этом направлении не делалось. И наоборот, Франция занимала позицию, скорее, в пользу продолжении украинского конфликта любыми средствами. Поэтому, как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику в российско-американских отношениях, посмотрим, время покажет», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Эммануэль Макрон не исключает возможности возобновления диалога с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью французским СМИ. «Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с Путиным сможет состояться в подходящий момент», — процитировала слова Макрона французская новостная газета Le Journal du Dimanche.
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