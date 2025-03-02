Песков прокомментировал желание Макрона позвонить Путину

Песков: Макрон не сделал никаких реальных шагов для общения с Путиным
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Песков сказал, что Франция не пытается наладить связи с РФ
Песков сказал, что Франция не пытается наладить связи с РФ Фото:
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Пескова, никаких шагов с его стороны для этого не предпринималось. 

«Он и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем, никаких реальных шагов в этом направлении не делалось. И наоборот, Франция занимала позицию, скорее, в пользу продолжении украинского конфликта любыми средствами. Поэтому, как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику в российско-американских отношениях, посмотрим, время покажет», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Эммануэль Макрон не исключает возможности возобновления диалога с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью французским СМИ. «Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с Путиным сможет состояться в подходящий момент», — процитировала слова Макрона французская новостная газета Le Journal du Dimanche.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Пескова, никаких шагов с его стороны для этого не предпринималось.  «Он и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем, никаких реальных шагов в этом направлении не делалось. И наоборот, Франция занимала позицию, скорее, в пользу продолжении украинского конфликта любыми средствами. Поэтому, как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику в российско-американских отношениях, посмотрим, время покажет», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Эммануэль Макрон не исключает возможности возобновления диалога с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью французским СМИ. «Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с Путиным сможет состояться в подходящий момент», — процитировала слова Макрона французская новостная газета Le Journal du Dimanche.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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