Кадыров раскритиковал Сталина за его приказ

Кадыров: приказ Сталина о депортации чеченцев 1944 года — бесчеловечный
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Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в феврале 1944 года
Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в феврале 1944 года Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил о трагических событиях 23 февраля 1944 года, когда по приказу советского лидера Иосифа Сталина была проведена депортация чеченцев и ингушей. Он описал этот день как «скорбную дату в истории чеченского народа».

«Сегодня скорбная дата в истории чеченского народа: 23 февраля 1944 года по бесчеловечному приказу проклятого Иосифа Сталина чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию. <...> Приказ привел к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений от голода, холода и болезней», — заявил Кадыров. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале.

Кадыров подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах этой трагедии и борьбы за историческую справедливость. Он отметил, что в 2015 году президент России Владимир Путин присвоил Грозному звание «Город воинской славы», что стало признанием вклада чеченцев в защиту страны во время Великой Отечественной войны и способствовало восстановлению исторической справедливости.

В конце февраля 1944 года началась массовое переселение чеченцев и ингушей. Более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и переехать в Казахстан и Сибирь. Историки указывают на то, что официальной причиной таких мер стали обвинения в сотрудничестве с немецкими захватчиками и осуществлении антисоветских действий.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил о трагических событиях 23 февраля 1944 года, когда по приказу советского лидера Иосифа Сталина была проведена депортация чеченцев и ингушей. Он описал этот день как «скорбную дату в истории чеченского народа». «Сегодня скорбная дата в истории чеченского народа: 23 февраля 1944 года по бесчеловечному приказу проклятого Иосифа Сталина чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию. <...> Приказ привел к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений от голода, холода и болезней», — заявил Кадыров. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале. Кадыров подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах этой трагедии и борьбы за историческую справедливость. Он отметил, что в 2015 году президент России Владимир Путин присвоил Грозному звание «Город воинской славы», что стало признанием вклада чеченцев в защиту страны во время Великой Отечественной войны и способствовало восстановлению исторической справедливости. В конце февраля 1944 года началась массовое переселение чеченцев и ингушей. Более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и переехать в Казахстан и Сибирь. Историки указывают на то, что официальной причиной таких мер стали обвинения в сотрудничестве с немецкими захватчиками и осуществлении антисоветских действий.
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