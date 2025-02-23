Кадыров раскритиковал Сталина за его приказ

Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил о трагических событиях 23 февраля 1944 года, когда по приказу советского лидера Иосифа Сталина была проведена депортация чеченцев и ингушей. Он описал этот день как «скорбную дату в истории чеченского народа».
«Сегодня скорбная дата в истории чеченского народа: 23 февраля 1944 года по бесчеловечному приказу проклятого Иосифа Сталина чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию. <...> Приказ привел к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений от голода, холода и болезней», — заявил Кадыров. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале.
Кадыров подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах этой трагедии и борьбы за историческую справедливость. Он отметил, что в 2015 году президент России Владимир Путин присвоил Грозному звание «Город воинской славы», что стало признанием вклада чеченцев в защиту страны во время Великой Отечественной войны и способствовало восстановлению исторической справедливости.
В конце февраля 1944 года началась массовое переселение чеченцев и ингушей. Более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и переехать в Казахстан и Сибирь. Историки указывают на то, что официальной причиной таких мер стали обвинения в сотрудничестве с немецкими захватчиками и осуществлении антисоветских действий.
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