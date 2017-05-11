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Главные новости Тюменской области
17:08  11 мая 2017 0

На паводке в Ишиме хотят заработать. На «Авито» уже есть объявление. ФОТО

Паводок в Ишиме хотят продать по объявлениюФОТО: соцсети

На сайте бесплатных объявлений «Авито» появилось объявление о продаже воды ишимского паводка. Цена — 23 рубля за 1 млн кубометров.

Один из жителей Ишима выставил целый паводок на продажу на сайте бесплатных объявлений. Предлагается самовывоз. И скидка оптовикам. Количество просмотров объявления уже превысило 300.

Объявление о продаже паводка
ФОТО: соцсети

«Конечно, это шутка, — сообщил „URA.RU“ продавец Александр. — Хочется как-то поднять настроение людям. Конечно, пишут, смайлики посылают».

Владимир Балтунов
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