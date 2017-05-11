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Главные новости Тюменской области
17:33  11 мая 2017 0

Чтобы не было паники и мародеров. Главный тюменский полицейский уехал к месту ЧС. ФОТО

Полиция Ишима работает в ручном режимеФОТО: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов срочно выехал в Ишим, чтобы координировать работу местной полиции, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за высокого давления начался подмыв дамбы в районе садового товарищества «Энергетик». Под угрозой подтопления около 30 жилых домов. Из садовых обществ эвакуировано 65 человек. Сотрудники правоохранительных органов обходят граждан и оповещают о возможном затоплении и проверяют опустевшие дома, предотвращая попытки мародерства.

«Пока случаев мародерства не зафиксировано. К нам не обращались, — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. — Мы следим за ситуацией».

В муниципалитете из-за паводка были эвакуированы 420 человек, 100 из них дети. Подтоплены более 4000 домов. Полицейские продолжают в усиленном режиме обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность горожан во время паводка. На месте подтопления находятся посты ДПС. Стражи правопорядка оказывают помощь гражданам в перевозке вещей. Для обеспечения охраны общественного порядка и организации дорожного движения задействовано более 60 сотрудников полиции, 19 единиц автотранспорта.

Владимир Балтунов
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