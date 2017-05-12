15:19 12 мая 2017 1

Здесь решается судьба одного из самых ярких политиков Урала Фото: Александр Константинов © URA.RU

Вопрос о заочном аресте челябинского экс-губернатора Михаила Юревича рассматривается в закрытом режиме, передает корреспондент «URA.RU». Судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Александр Тараненко принял такое решение по ходатайству следствия.

Заседание началось в 14:00 и должно было занять примерно два часа. Однако из-за большого объема дополнительных материалов, с которыми должны ознакомиться стороны, был объявлен перерыв до 16:00.

После объявления Юревича в международный розыск СКР просит заочно арестовать экс-губернатора за неявку на допрос. Защита считает эти требования незаконными, поскольку онкогематологическое обследование, которое он проходит в Лондоне, исключает перерывы и, тем более, содержание под стражей. По словам адвоката Игоря Трунова, следствию были представлены все подтверждающие документы.

Михаил Юревич обвиняется в получении крупных взяток от экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете на бывшего председателя облсуда Федора Вяткина.