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12 мая 2017
Главные новости 
15:19  12 мая 2017 1

Решение об аресте экс-губернатора Юревича примут за закрытыми дверями

Здания Екатеринбурга. Иллюстрации. Константинов , табличка, ленинский суд
Здесь решается судьба одного из самых ярких политиков УралаФото: Александр Константинов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Вопрос о заочном аресте челябинского экс-губернатора Михаила Юревича рассматривается в закрытом режиме, передает корреспондент «URA.RU». Судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Александр Тараненко принял такое решение по ходатайству следствия.

Заседание началось в 14:00 и должно было занять примерно два часа. Однако из-за большого объема дополнительных материалов, с которыми должны ознакомиться стороны, был объявлен перерыв до 16:00.

После объявления Юревича в международный розыск СКР просит заочно арестовать экс-губернатора за неявку на допрос. Защита считает эти требования незаконными, поскольку онкогематологическое обследование, которое он проходит в Лондоне, исключает перерывы и, тем более, содержание под стражей. По словам адвоката Игоря Трунова, следствию были представлены все подтверждающие документы.

Михаил Юревич обвиняется в получении крупных взяток от экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете на бывшего председателя облсуда Федора Вяткина.

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.Ru»
Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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