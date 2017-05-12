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Главные новости Тюменской области
18:17  12 мая 2017 0

Новости «URA.RU» работают! Следователи проверят обстоятельства смерти тюменского музыканта

Друзья музыканта винят медиков в бюрократизмеФото: страница ВК Юрия Коровина

Следственные органы СКР по Тюменской области проведут доследственную проверку после публикации «URA.RU» о смерти лидера тюменской группы «Ш.И.З.О.» Юрия Коровина, не перенесшего операцию, которую ждал три месяца.

«В ходе доследственной проверки следователями будут тщательно проверены опубликованные сведения, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Юрий Коровин скончался после операции по удалению кишечной стомы, которая была установлена ему осенью 2016 года. По плану операция должна была состояться в феврале 2017 года. Однако, из-за того, что Коровину исполнилось 45 лет, хирург потребовал от него сначала замены документов (замена паспорта проводится в 45 лет). В итоге из-за бюрократизма операция была сделана на три месяца позже.

Александр Лукманов
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