Почти 90 тысяч человек остались без света в Махачкале

В Махачкале без электроснабжения остались около 90 тысяч жителей в результате возгорания, возникшего в кабельных каналах. Об этом сообщило Министерство энергетики и тарифов республики.
«...Без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек», — написало ведомство в telegram-канале. Там добавили, что на подстанции 110 кВ «Новая» из-за превышения допустимой нагрузки на линиях электропередачи возник пожар в кабельных каналах.
Для ликвидации аварии оперативно привлекли шесть бригад Дагэнерго и восемь единиц спецтехники. К 11:00 электроснабжение частично восстановили в отдельных районах города. Повреждены 23 кабельные линии 6 кВ, ведутся работы по очистке каналов и прокладке новых кабелей. Полное восстановление электроснабжения ожидается до конца дня.
Ранее в Амурской области из-за сильного ветра без электричества остались более 80 тысяч жителей. В Белогорске и районе также отсутствует водоснабжение, а часть магазинов работает на генераторах, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.