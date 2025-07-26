Почти 90 тысяч человек остались без света в Махачкале

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К 11:00 электроснабжение частично восстановили
К 11:00 электроснабжение частично восстановили Фото:

В Махачкале без электроснабжения остались около 90 тысяч жителей в результате возгорания, возникшего в кабельных каналах. Об этом сообщило Министерство энергетики и тарифов республики. 

«...Без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек», — написало ведомство в  telegram-канале. Там добавили, что на подстанции 110 кВ «Новая» из-за превышения допустимой нагрузки на линиях электропередачи возник пожар в кабельных каналах.

Для ликвидации аварии оперативно привлекли шесть бригад Дагэнерго и восемь единиц спецтехники. К 11:00 электроснабжение частично восстановили в отдельных районах города. Повреждены 23 кабельные линии 6 кВ, ведутся работы по очистке каналов и прокладке новых кабелей. Полное восстановление электроснабжения ожидается до конца дня.

Ранее в Амурской области из-за сильного ветра без электричества остались более 80 тысяч жителей. В Белогорске и районе также отсутствует водоснабжение, а часть магазинов работает на генераторах, передает «360.ru».

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В Махачкале без электроснабжения остались около 90 тысяч жителей в результате возгорания, возникшего в кабельных каналах. Об этом сообщило Министерство энергетики и тарифов республики.  «...Без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек», — написало ведомство в  telegram-канале. Там добавили, что на подстанции 110 кВ «Новая» из-за превышения допустимой нагрузки на линиях электропередачи возник пожар в кабельных каналах. Для ликвидации аварии оперативно привлекли шесть бригад Дагэнерго и восемь единиц спецтехники. К 11:00 электроснабжение частично восстановили в отдельных районах города. Повреждены 23 кабельные линии 6 кВ, ведутся работы по очистке каналов и прокладке новых кабелей. Полное восстановление электроснабжения ожидается до конца дня. Ранее в Амурской области из-за сильного ветра без электричества остались более 80 тысяч жителей. В Белогорске и районе также отсутствует водоснабжение, а часть магазинов работает на генераторах, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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