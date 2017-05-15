16:57 15 мая 2017 0

Проверка обоснованности приговора Данилу Безбородову прошла по поручению генпрокуратуры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Курганской области не установила каких-либо нарушений закона в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела катайского вожатого Данила Безбородова, осужденного на три года колонии из-за видео с обнаженным ребенком, которое позже репостнула Евгения Чудновец. Ответ ведомства «URA.RU» передал отец осужденного Федор Безбородов, который считает его «отпиской».

Как следует из ответа прокуратуры, факт совершения вожатым Данилом Безбородовым и воспитательницей Татьяной Куршевой преступления «подтвержден совокупностью согласующихся между собой доказательств, которые являются допустимыми, добытыми в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона». Прокуратура считает, что выводы о виновности Безбородова и Куршевой мотивированы в достаточной степени, «их действия квалифицированы правильно», поэтому оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. Доводы о нарушениях, заявленных стороной зашиты, ведомство считает несостоятельными.

Такой ответ региональная прокуратура дала на жалобу депутата Государственной Думы, направленную в генеральную прокуратуру РФ. Ранее Верховный суд России отказал в передаче на рассмотрение кассационной жалобы на приговор Безбородову. В постановлении суда отмечается, что «судом учтены все обстоятельства, влияющие на вид и размер назначенного наказания».

Данил Безбородов утверждает, что его не было в корпусе в момент, когда Куршева снимала мальчика на телефон фото: из личного архива семьи Данила Безбородова

«По сути, мы получили отписки как из Верховного Суда, так и из областной прокуратуры, — сокрушается отец осужденного вожатого Федор Безбородов.— Они не ответили ни на один наш вопрос из жалоб. Даже дело не востребовали». Адвокат вожатого настаивает на том, что в ходе судебного разбирательства были допущены существенные нарушения, повлиявшие на исход дела. Так, в деле не установлено время совершения преступления несмотря на то, что файлы видеозаписи были датированы вплоть до указания минут и секунд — 10 июля 2015 года, в 22:20. Однако в приговоре суда говорится, что вожатый совершил преступление в период с 25.06 по 15.07.2015 года.

Сам Данил утверждает, что в момент, когда снимали ролик, его вообще не было в корпусе лагеря, он находится на планерке. Как заявляют защитники вожатого, все обвинение фактически строится на противоречивых показаниях ребенка. Воспитательница Куршева на суде говорила, что мальчик сам решил показать ей «что он делал дома после просмотра фильма».

Данил Безбородов был осужден в 2016 году Катайским районным судом за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, находившегося на отдыхе в детском лагере «Красные орлы». По версии следствия, юноша держал за руки мальчика на трехсекундном видеоролике, пока воспитатель Татьяна Куршева совершала эти действия. За «репост» ролика была позже осуждена воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, но через четыре месяца все обвинения с нее были сняты.