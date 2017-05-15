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17:45  15 мая 2017 0

Красный Крест начал сбор гуманитарной помощи для Ишима. «Жители держатся героически»

Наводнение в Ишиме 2017 года. Ишим, Тюменская область, ишим, наводнение, одок, паводок
Для пострадавших уже собирают гуманитарную помощьФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета:
Наводнение в Ишиме
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Сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Ишима объявил российский Красный Крест. Информация об этом размещена на сайте общественной организации. Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе губернатора, всего в ишимских пунктах временного размещения сейчас находится 162 жителя города и района, они обеспечены всем необходимым.

Призыв оказать гуманитарную помощь жителям Ишима появился на сайте Красного Креста в минувшие выходные. «Беда пришла в дома и семьи жителей Тюменской области. Стихия нанесла сильный урон: произошли тяжелые размывы дорог и мостов, затоплены дома, садовые участки и огороды на значительной территории, — говорится на сайте. — Жители держатся героически, помогают друг другу, спасают детей, соседей, домашних животных и во вторую очередь — имущество, вещи».

Центр по сбору гуманитарной помощи начал работать на базе тюменского регионального отделения Российского Красного Креста, что находится на улице Мельникайте, 64. Ежедневно здесь принимают новые вещи, одежду, постельное белье, продукты, резиновые лодки, предметы первой необходимости. Кроме того, говорится в сообщении, здесь ждут и добровольцев, готовых помочь при сборе помощи. Оперативно получить комментарий в тюменском отделении организации не удалось: там не брали трубку.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе губернатора, по данным на понедельник, 15 мая, в Ишиме и Ишимском районе подтоплено 64 дома — ранее эта цифра составляла 130 домовладений. «Часть домов уже вышла из воды», — отметили в пресс-службе. Из зоны подтопления эвакуирован 271 человек, в том числе 78 детей, из зоны возможного подтопления — еще 203 человека, в том числе 58 детей. Таким образом, общее количество эвакуированных жителей Ишима и Ишимского района составило 474 человека. «В пунктах временного размещения находятся 162 человека, все остальные живут у родственников», — пояснили в пресс-службе, подчеркнув, что люди обеспечены питанием и всем необходимым.

Медики проводят вакцинацию против гепатита А в пунктах временного размещения и в зонах подтопления. В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, что семьи, попавшие в зону паводка, обеспечивают также противодизентерийными бактериофагами.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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