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17:08  16 мая 2017 0

Глава МЧС России и тюменский губернатор не дали ишимцам начать возвращаться домой. Хотя убедили, что второй волны паводка не будет

Глава МЧС и губернатор области предостерегли ишимцев от возвращения людей домойФОТО: Михаил Калянов
новость из сюжета:
Наводнение в Ишиме
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Глава МЧС России Владимир Пучков встретился с семьями, пострадавшими от паводка в Ишиме. Во время чаепития Пучков и губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравили с днем рождения двух мальчиков: Дмитрию Ситникову исполнилось два года, а Матвею Селиверстову — три. Гости подарили именинникам больших плюшевых медведей.

Неожиданно подарок от гостей получил и еще один маленький житель Ишима. В разговоре со спасателями во время ожидания высоких гостей, Никита Подъямпольских признался, что хочет работать в МЧС, после того как вырастет. Желание малыша не осталось без внимания. Уже позже Владимир Пучков вручил будущему спасателю игрушечный кораблик.

На самой встрече семьи интересовались будущим подтопленного Ишима. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заверил жителей, что нет оснований бояться второй волны паводка. А также отметил, что высота городских дамб будет увеличена с нынешних 870 см до 1150 см.

Глава МЧС и губернатор области предостерегли ишимцев от возвращения людей в дома до полного сходя воды. «Собственность — это собственность. Для нас самое главное — человеческая жизнь», — заявил Владимир Якушев.

Владимир Пучков отметил, что будут делаться съемки территории с квадрокоптера, а фотографии оперативно выкладываться на сайте администрации Ишима. Так люди будут понимать обстановку на подтопленных участках.

После встречи с пострадавшими от наводнения Владимир Якушев и Владимир Пучков отправились осматривать дамбу в промзоне Ишима. После они отправятся на катере МЧС в пострадавшие от паводка жилые зоны.

Владимир Балтунов
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