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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
12:11  18 мая 2017 0

В Ростехе проводят углубленный анализ деятельности курганского завода зятя Михалкова

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган
В Кургане с нетерпением ждут передачи завода РостехуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ход реструктуризации ООО «ККУ «Тракторные заводы» обсудили представители госкорпорации «Ростех» в присутствии министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, сообщается на сайте Минпромторга. В том числе разговор касался ОАО «Курганский машиностроительный завод», который входит в военный дивизион «Тракторных заводов».

На совещании были рассмотрены промежуточные итоги реализации плана, утвержденного наблюдательным советом Внешэкономбанка, а также было отмечено, что в отношении организаций гражданского дивизиона мероприятия выполняются в соответствии с планом. Так, ВЭБ предоставил бридж-кредит для погашения критической задолженности организаций гражданского дивизиона. Кроме того, подготовлено решение о выделении кредита на пополнение оборотных средств этих предприятий.

В отношении организаций военного дивизиона в настоящее время оформляется передача управления корпорации «Ростех», было отмечено на совещании. В то же время Ростех совместно с Внешэкономбанком проводит углубленный анализ деятельности организаций военного дивизиона. Участниками совещания выработаны меры по обеспечению ликвидности этих организаций с целью безусловного выполнения государственного оборонного заказа в 2017 году.

КМЗ уже отчитался о выполнении гособоронзаказа, однако постоянно появляются сообщения о новых финансовых претензиях к заводу, в том числе — от Минобороны РФ. В начале 2016 года предприятие возглавил зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков.

Татьяна Жаткина
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