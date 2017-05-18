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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
17:35  18 мая 2017 0

Депутаты гордумы на Ямале отправили в отставку еще одного коллегу

Отставки депутата ожидали после его ухода с работы в нефтегазовой компанииФото: страница Николая Расамагина в соцсети "ВКонтакте"

Депутаты гордумы Ноябрьска на очередном заседании 18 мая приняли отставку Николая Расамагина. Большинством голосов его освободили от исполнения обязанностей председателя думской комиссии по по строительству, ЖКХ, транспорту, связи и энергетике и забрали у него мандат депутата.

Николай Расамагин, как уже ранее рассказывало «URA.RU», избирался при поддержке «Газпромнефть-ННГ», являясь сотрудником этого предприятия. Около двух месяцев назад Расамагин уволился из компании с должности начальника управления внутрискважинных работ. По одной из версий, причинами стали нарушения, найденные в его работе. По данным собеседников агентства, депутат уже уехал из города.

Традиционно представители нефтегазовых компаний в думах разных уровней после увольнения также покидают законодательный орган и сдают мандаты.

Это уже второй свободный мандат в городской думе. Ранее досрочно сложила полномочия народный избранник Елена Шаповалова, которая уехала в Москву. Она долгое время не выходила на связь с коллегами, но позже сама написала заявление на сдачу мандата.

Вячеслав Егоров
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