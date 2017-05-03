19:19 03 мая 2017 0

В Ноябрьске обсуждают сложение полномочий еще одним депутатом Фото: страница Николая Расамагина в соцсети "ВКонтакте"

В Ноябрьске ждут ухода еще одного депутата Гордумы — Николая Расамагина. Он избирался при поддержке «Газпромнефть-ННГ», являясь сотрудником этого предприятия. Около двух месяцев назад Расамагин уволился из компании с должности начальника управления внутрискважинных работ. По одной из версий, причинами стали нарушения, найденные в его работе. По данным собеседников агентства, депутат уже уехал из города.

В Гордуме Ноябрьска уже два депутата, избиравшихся при поддержке «ННГ», переехали из города Фото: Александр Константинов © URA.RU

Никаких громких инициатив или любой другой активной деятельности за Расамагиным не замечено. В период выборов в 2014 году у него (тогда еще кандидата в депутаты) появилась страница в соцсети «ВКонтакте», где он просил поддержки и обещал, что будет публиковать свои решения. Однако сегодня на «стене» только открытки от друзей, датированные 2014 и 2015 годом. Политической активности нет. Коллеги тоже не могут вспомнить, чтобы г-н Расамагин высказывался по каким-то важным вопросам в Думе.

Между тем собеседник в «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» заявил, что слухи о переезде Расамагина сильно преувеличены. «Да, он действительно больше не работает в „Газпроме“, однако он остается в городе, кажется, у него свой бизнес. Он избирался в думу как житель города, а не как сотрудник „ННГ“, поэтому мандат он сдавать не должен», — сказал собеседник.

По версии наблюдателей, риски есть в любом случае.

«Для компании сложение полномочий депутата несет риск с точки зрения выборного процесса. Это большая структура, которая не всегда готова оперативно подобрать достойного кандидата и содействовать его предвыборной работе и победе на выборах. С другой стороны, нужно понимать, что выход кандидата из периметра компании и его уезд из города сказывается на работе народного избранника в своем избирательном округе, а, следовательно, на репутации всего пула „корпоративных“ депутатов», — говорит один из наблюдателей. Речь идет о том, что в Гордуме Ноябрьска депутатов можно поделить на три группы — сотрудники и лоббисты «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз», «Газпром добыча Ноябрьск» и муниципальных предприятий.

Ситуация осложняется тем, что это не первый депутат-нефтяник, переехавший из города и не сдавший свой мандат. Станислав Силуянов перебрался в Санкт-Петербург.

Кроме того, в Гордуме Ноябрьска уже официально не хватает одного депутата. Досрочно сложила полномочия народный избранник Елена Шаповалова, которая уехала в Москву. Она долгое время не выходила на связь с коллегами, не писала заявление о сдаче мандата. Однако в конце концов решила отказаться от этого места. Осенью 2017 года в Ноябрьске пройдут довыборы для передачи вакантного мандата. Возможно, место будет отдано члену ЛДПР. Один из аргументов — кандидат от «Единой России», победивший на внутрипартийных праймериз, не слишком известен в городе. Сейчас в Гордуме Ноябрьска из оппозиции есть представитель КПРФ и очень известный бизнесмен-справоросс Анатолий Гампель. В случае победы ЛДПР будут представлены все парламентские партии.

Если два бывших сотрудника «Газпромнефти» все-таки откажутся от мандата, то на довыборах потребуется приложение серьезных усилий для стабилизации политической обстановки.