Юрист разъяснил, будут ли работать россияне 31 декабря в этом году

Юрист Адамс: россияне не будут работать 31 декабря 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году 31 декабря будет выходным днем, уточнил юрист
В 2024 году 31 декабря будет выходным днем, уточнил юрист Фото:

Госдума РФ отклонила законопроект о введении 31 декабря в качестве постоянного нерабочего праздничного дня. Однако, несмотря на это решение, в 2024 году этот день будет выходным за счет переноса с 7 января. Об этом рассказал юрист Давид Адамс. 

«Госдума отклонила законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря официальным нерабочим праздничным днем, но правительство еще раньше пошло навстречу ожиданиям людей. Последний день 2024 года станет выходным за счет переноса с 7 января», — рассказал Адамс в разговоре с Life.ru.

Юрист также обозначил, что несмотря на тот факт, что 31 декабря в будущем планируется быть рабочим днем, многие организации и работодатели идут навстречу своим сотрудникам, разрешая сокращать рабочий день или предоставлять отпуск 31 декабря. 

Ранее URA.RU публиковало календарь выходных дней на новогодние праздники. Россияне будут отдыхать 11 дней в этот период.

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Госдума РФ отклонила законопроект о введении 31 декабря в качестве постоянного нерабочего праздничного дня. Однако, несмотря на это решение, в 2024 году этот день будет выходным за счет переноса с 7 января. Об этом рассказал юрист Давид Адамс.  «Госдума отклонила законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря официальным нерабочим праздничным днем, но правительство еще раньше пошло навстречу ожиданиям людей. Последний день 2024 года станет выходным за счет переноса с 7 января», — рассказал Адамс в разговоре с Life.ru. Юрист также обозначил, что несмотря на тот факт, что 31 декабря в будущем планируется быть рабочим днем, многие организации и работодатели идут навстречу своим сотрудникам, разрешая сокращать рабочий день или предоставлять отпуск 31 декабря.  Ранее URA.RU публиковало календарь выходных дней на новогодние праздники. Россияне будут отдыхать 11 дней в этот период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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