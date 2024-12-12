Юрист разъяснил, будут ли работать россияне 31 декабря в этом году

Госдума РФ отклонила законопроект о введении 31 декабря в качестве постоянного нерабочего праздничного дня. Однако, несмотря на это решение, в 2024 году этот день будет выходным за счет переноса с 7 января. Об этом рассказал юрист Давид Адамс.
«Госдума отклонила законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря официальным нерабочим праздничным днем, но правительство еще раньше пошло навстречу ожиданиям людей. Последний день 2024 года станет выходным за счет переноса с 7 января», — рассказал Адамс в разговоре с Life.ru.
Юрист также обозначил, что несмотря на тот факт, что 31 декабря в будущем планируется быть рабочим днем, многие организации и работодатели идут навстречу своим сотрудникам, разрешая сокращать рабочий день или предоставлять отпуск 31 декабря.
Ранее URA.RU публиковало календарь выходных дней на новогодние праздники. Россияне будут отдыхать 11 дней в этот период.
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