Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана

Израиль активизировал подготовку к возможным ударам по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает издание The Times of Israel, основываясь на информации от военных чиновников страны. По их данным, такие меры стали возможными после успешного подавления сирийской противовоздушной обороны.
«ЦАХАЛ видит возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам после того, как вывел из строя сирийскую ПВО», — пишет издание. Военные чиновники также отмечают, что ослабление иранских прокси-группировок на Ближнем Востоке и ухудшение положения режима Башара Асада в Сирии усиливают эту возможность.
В дополнение к этим заявлениям, источники уточняют, что израильские ВВС усиливают готовность и подготовку к потенциальным ударам. Это включает в себя тренировки и стратегическое планирование, направленное на максимальную эффективность и минимизацию рисков при возможных воздушных операциях против Ирана.
В преддверии своего вступления в должность президента США Дональд Трамп не исключил вероятность развития полномасштабного вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Такое заявление он сделал в ходе интервью с американским изданием Time, отмечая при этом нестабильность текущей обстановки в данном регионе. Трамп, вступив в должность, может ввести новые санкции против Ирана, нацеленные на сокращение продаж нефти и подрыв ядерной программы.
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