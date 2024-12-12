Суд отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области Любимова

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Экс-губернатор Рязанской области отправлен в СИЗО по обвинению в коррупции
Экс-губернатор Рязанской области отправлен в СИЗО по обвинению в коррупции Фото:

Суд принял решение о заключении под стражу бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Это происходило в тот момент, когда он управлял регионом. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на судебные инстанции. 

«Суд отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области Любимова по делу о получении особо крупной взятки», — передает журналисты РИА Новости. Они ссылаются на судебные инстанции. Журналисты отмечают, что Любимову грозит лишение свободы от 8 до 15 лет. Также, предположительно, бывший губернатор либо должен будет уплатить штраф в 70 раз больше от суммы полученной взятки, либо он не сможет занимать руководящие должности до 15 лет. 

По словам источников, Любимов обвиняется в получении крупной взятки за покровительство со своей стороны и «попустительство по службе». Все преступления такого характера были совершены им на момент управления подведомственной территорией.

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Суд принял решение о заключении под стражу бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Это происходило в тот момент, когда он управлял регионом. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на судебные инстанции.  «Суд отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области Любимова по делу о получении особо крупной взятки», — передает журналисты РИА Новости. Они ссылаются на судебные инстанции. Журналисты отмечают, что Любимову грозит лишение свободы от 8 до 15 лет. Также, предположительно, бывший губернатор либо должен будет уплатить штраф в 70 раз больше от суммы полученной взятки, либо он не сможет занимать руководящие должности до 15 лет.  По словам источников, Любимов обвиняется в получении крупной взятки за покровительство со своей стороны и «попустительство по службе». Все преступления такого характера были совершены им на момент управления подведомственной территорией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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