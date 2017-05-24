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24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
18:19  24 мая 2017 9

Ямальские депутаты развернули борьбу с биржевыми терминалами. Они просят помощи у Набиуллиной

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Бизнесмены нашли лазейки в законодательстве об игорном бизнесеФото: Анна Майорова © URA.RU

Борьба с полулегальным игорным бизнесом стала самой горячо обсуждаемой темой среди ямальских парламентариев в канун очередного заседания Законодательного собрания. Либерал-демократ Иван Вершинин предложил выступить с обращением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой посодействовать в борьбе с Trade box терминалами.

Эти терминалы позиционируются, как аппараты для заключения сделок на бирже. Они предлагают отгадать какие-либо числа и обещают солидный выигрыш. Делают это, разумеется, не бесплатно. По сути, это тот же игровой автомат, но не со случайными цифрами, а с привязкой к курсу доллара, погоде или другому показателю. Что и делает его биржевым, а не игровым. Соответственно, законом он не запрещен.

Центробанк уже предпринимал попытки борьбы с подобными полулегальными схемами. Он лишает лицензии брокеров, которые работают с такими автоматами. Но проблема не решена, так как сами терминалы принадлежат другим лицам. Владельцы просто заключают новый договор с брокером, у которого есть лицензия, и продолжают работать.

Ямальский парламентарий озабочен тем, что подобные агрегаты не только присутствуют в городах региона, но и расположены в общедоступных местах. В столице региона, например, один из автоматов находится в магазине рядом со школой. Играют в него преимущественно ученики после уроков.

Иван Вершинин предложил обратиться к Эльвире Набиулинной, чтобы Центробанк, курирующий биржевую отрасль, посодействовал в решении проблемы и совместно с парламентариями нашел способ закрыть лазейки в законодательстве для подобного бизнеса.

Обращение вызвало спор между депутатами. Практически все высказались о том, что проблему действительно решать нужно, но их не устроил сам текст обращения. Так, Дмитрий Жаромских попросил добавить в него фактуру в виде статистики наличия терминалов в городах по округу. Марат Абдрахманов заметил, что в тексте очень расплывчато отражены действия, которых ямальское Заксобрание ожидает от Центробанка.

Эти высказывания явно зацепили инициатора обращения, и он начал отстаивать свою позицию на повышенных тонах. «Да какая разница, сколько таких автоматов в регионе. Даже если он один стоит в Салехарде. Наши школьники в нем тратят деньги, приучаются к азартным играм. И я все равно буду добиваться, чтобы его там не стало», — заявил Вершинин, призывая коллег не затягивать с этим обращением, поскольку впереди каникулы и результатов может не быть еще долго.

В итоге правки в документ были внесены в течение часа. На комитетах Заксобрания депутаты предложили поддержать обращение к Набиуллиной, а также попросить поддержки у соседей по «тюменской матрешке», которые столкнулись с аналогичными проблемами.

Вячеслав Егоров
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