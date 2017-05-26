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Главные новости Курганской области
12:52  26 мая 2017 1

Следственный комитет прокомментировал обыски в налоговой службе Зауралья

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
СК к мероприятию в УФНС не имеет отношенияФото: Владимир Андреев © URA.RU

«Следственное управление следственного комитета РФ по Курганской области никакого отношения не имеет к производству каких-либо следственных и процессуальных действий в здании УФНС. Наших сотрудников там нет», — заявил «URA.RU» старший помощник руководителя управления СК по взаимодействию со СМИ Алексей Горбунов.

По словам Горбунова, мероприятия проводятся «не по инициативе следственного комитета», какое ведомство работало, он не знает. В производстве СКР уголовных дел в отношении руководства управления ФНС по Курганской области нет.

В пресс-службе УМВД по Курганской области также не смогли прокомментировать обыски в УФНС, сославшись на Следственный комитет.

Связаться с руководителем УФНС Владимиров Рыжуком не удалось. В приемной сообщили, что он проводит совещание. Как ранее сообщало «URA.RU», о проведении обыска в одном из отделов УФНС стало известно в пятницу, 26 мая. Сотрудники ведомства подтвердили, что обыск проходил, но не смогли уточнить, в каком отделе и что искали.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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