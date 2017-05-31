05:09 31 мая 2017 0

Провокация актрисы Кэти Гриффин вызвала отторжение у американских пользователей соцсетей ФОТО: BuzzFeed

Секретная служба США, отвечающая за безопасность первых лиц государства, инициировала проверку после появление в Интернете фото и видео, на которые актриса Кэти Гриффин демонстрирует отрезанную голову Дональда Трампа.



Ведомство через официальный аккаунт в Twitter распространило следующее сообщение: «Занимаемся. Секретная служба имеет надежное разведывательное подразделение, которое отслеживает открытые публикации в социальных медиа для оценки угроз. Расследования, касающиеся угроз в адрес тех, кого защищает Секретная служба, имеют наивысший приоритет», сообщает Lenta.ru

Ролик и фотографии вызвали шквал критики со стороны ряда американских знаменитостей. В частности, дочь Билла и Хиллари Клинтон — Челси назвала эпатажную выходку актрисы «мерзкой и неправильной», напомнив ей, что шутки на тему убийства президента никогда не будут смешными.



