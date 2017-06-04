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Главные новости Тюменской области
11:06  04 июня 2017 1

К Якушеву едет гость из Индии. Хочет выведать секреты тюменских промышленников

Панкадж Саран заинтересовался тюменской промышленностьюФото: официальный сайт посольства Индии в РФ

В понедельник, 5 июня, губернатор Тюменской области Владимир Якушев будет встречать посла Индии в РФ Панкаджа Сарана. Гостя из Индии в первую очередь интересует промышленный потенциал региона, сообщили «URA.RU» в департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Панкадж Саран после встречи с губернатором собирается побывать в радиологическом центре, Антипинском нефтеперерабатывающем заводе и на других промышленных предприятиях региона.

После этого индийский посол выступит с лекцией перед студентами Тюменского индустриального университета.

Нина Калинина
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