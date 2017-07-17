Авиакомпания «Ямал» оказалась третьей в списке по доле задержанных более чем на два часа чартерных рейсов. Согласно статистике, опубликованной на сайте Росавиации, авиакомпания за месяц выполнила 33 рейса, 4 (12,1%) из которых были задержаны.
На первом месте компания IFly, которая задержала 38 из 215 (или 18,1%) чартерных зарубежных рейсов. На второй строчке «ВИМ-Авиа», задержавшая 55 из 351 вылета (15,7%).
Всего же АК «Ямал» в июне выполнила 2380 рейсов. Из них были задержаны 62 рейса, 13 из которых вылетели с задержкой более чем в шесть часов, 11 самолетов опоздали на пять часов, 19 — на четыре часа.