Курганцам объяснили, почему у них до сих пор нет горячей воды

10:05 24 июля 2017 1

Специалисты подробно описали систему водоснабжения Кургана Фото: Александр Константинов © URA.RU

Курганцам, недовольным что в их квартирах долго не горячей воды, объяснили причины задержки. По словам специалистов, система теплоснабжения в городе устроена таким образом, что быстро выполнить ремонт невозможно, а резервных каналов подачи теплоносителя нет.

Генеральный директор ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергей Долгов подробно разъяснил, как устроена система. «От Курганской теплоэлектроцентрали идут магистральные трубы, которые затем превращаются в более разветвленную сеть. По этим трубам циркулирует сетевая вода, которая поставляется в тепловой пункт. Там расположены водоподогреватели, которые представляют из себя трубу большого диаметра, если описывать простыми словами. В ней находятся трубы меньшего диаметра, в которых течет холодная питьевая вода, поясняет он. — Поступая в теплопункт с температурой от пяти до 15 градусов, холодная вода нагревается от сетевой воды, выходит из теплопункта с температурой 60-70 градусов и поступает к потребителю». Он отмечает, что именно поэтому, когда у жителей отключают холодную воду, в квартирах никогда не бывает горячей.

По его словам, в зимнее время сетевая вода попадает в систему отопления. Отдав тепло, вода возвращается по обратным трубам на ТЭЦ, где снова нагревается до нужной температуры и вновь поступает в теплопункт. «Сетевая вода никогда не попадают в систему питьевого водоснабжения», — отметил Сергей Долгов.

Директор СП «Тепловые сети» Сергей Тарасов, в свою очередь, поделился деталями ремонта трубопроводов. «Построенная еще в советское время тепловая сеть города Кургана представляет собой две трубы: прямая (вода идет к теплопункту) и обратная (вода возвращается на ТЭЦ). В областном центре не существует резервных трубопроводов, которые позволил бы пустить сетевую воду, когда начинаются ремонтные работы. Это исторически сложившаяся ситуация и изменить ее невозможно», — сетует Тарасов.

В летнее время участки труб реконструируются, меняются, ремонтируются. Порой дефектные участки одного трубопровода находятся далеко друг от друга, но пока не будут отремонтирован весь участок, проверить систему невозможно. «Поэтому и складывается ситуация, что, казалось бы, работы на какой-то улице завершены, но раскоп не ликвидируется, а остается открытым. Это сделано для того, чтобы при гидравлических испытаниях посмотреть, как поведет себя проблемный участок трубопровода». — пояснил Сергей Тарасов.

Воду приходится греть Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При этом когда выявляется дефект на магистральном трубопроводе, под отключение горячей воды попадает еще большее число домов, чем при ремонте разводящих сетей, отмечают в ресурсоснабжающей компании.

СП «Тепловые сети» отмечают, что существующий график отключения горячей воды отнюдь не является догмой. Летом проводят не только профилактические работы, но и большую ремонтную кампанию, чтобы избежать зимой чрезвычайных ситуаций. В рамках профилактики горячая вода отключается не более чем на 14 дней, но в случае ремонта срок уже устанавливается совсем другой. Здесь нужно ориентироваться именно на «График проведения гидравлических испытаний и плановых ремонтов магистральных тепловых сетей». Необходимо иметь ввиду, что если гидравлические испытания прошли успешно, то горячая вода появляется в срок, если нет, то работы будут продолжены до тех пор, пока гидравлические испытания не завершатся удачно.

В качестве примера приводятся случаи, когда недовольные курганцы утверждают, что в «соседнем доме горячая вода есть, а у них нет». Чаще всего в такой ситуации дом вовремя не подготовили сотрудники управляющей компании.

Начальник диспетчерской службы Любовь Бойчук рассказала, что однажды только за один день им поступило восемь идентичных звонков. «Претензии были одинаковые, а адреса разные: 4 микрорайон, д. 20, 22, 1а микрорайон, д. 2, 5 микрорайон, д. 4а, ул. К. Маркса, д. 123, ул. Б. Петрова, д. 3, ул. Интернатовская, д. 1, ул. Уральская, д. 35. Каждый обратившийся жаловался, что из горячего крана течет холодная вода, тогда как в округе все нормально. Выяснилось, что по этим адресам были либо проблемы с внутридомовыми сетями, за которые отвечает управляющая компания, ТСЖ, либо сети были бесхозяйные», — отметила она.