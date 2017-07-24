В Тюмени будут судить водителя, по вине которого погибли два человека. Любителю «пьяных покатушек» грозит лишение свободы на девять лет.
Инцидент произошел 24 июня. Пьяный мужчина за рулем внедорожника Chevrolet Cruze подобрал около кафе восемь пассажиров. Шестеро разместились в салоне автомобиля, двое пьяных залезли в багажник. На одной из улиц поселка Коммунар Исетского района Тюменской области машину занесло, она врезалась в опору линии электропередач. От мощного удара пассажиров выбросило из багажника. Они погибли на месте от полученных травм.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области, против 30-летнего жителя поселка Коммунар Исетского района возбуждено уголовное дело. Водитель заключен под стражу. За нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух человек, он может отправиться в места лишения свободы на срок от четырех до девяти лет.