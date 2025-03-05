Трамп собрался принять «историческое» решение

Трамп заявил о расширении производства редкоземельных металлов в США
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США нарастит производство редкоземельных металлов в стране, заявил Трамп
США нарастит производство редкоземельных металлов в стране, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Американский лидер Дональд Трамп хочет значительно увеличить производство редкоземельных металлов в США. Это «историческое» решение направлено на укрепление национальной безопасности и сокращение зависимости от импорта, особенно из Китая.

«Позднее на этой неделе я также приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — заявил Трамп. Информация об этом была предоставлена пресс-службой Белого дома.

Дополнительно, Трамп указал на важность введения зеркальных мер в торговой политике страны. Президент подчеркнул, что США будут отвечать аналогичными действиями на ограничения, вводимые другими странами против американских товаров и компаний. «Что они обложат пошлинами в отношении нас, тем ответим и мы им. Что они обкладывают налогами у нас — мы обкладываем налогами у них», — заявил Трамп.

Ранее американский лидер встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Стороны хотели заключить сделку по редкоземельным металлам. Встреча закончилась скандалом и Зеленский был вынужден досрочно покинуть переговоры. Украинская делегация еще час ждала подписания сделки, однако Трамп заявил, что сделка с Киевом его больше не интересует, передает RT. Что обещал Зеленскому Трамп в рамках сделки, на которую так рассчитывали на Украине — в материале URA.RU.

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Американский лидер Дональд Трамп хочет значительно увеличить производство редкоземельных металлов в США. Это «историческое» решение направлено на укрепление национальной безопасности и сокращение зависимости от импорта, особенно из Китая. «Позднее на этой неделе я также приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — заявил Трамп. Информация об этом была предоставлена пресс-службой Белого дома. Дополнительно, Трамп указал на важность введения зеркальных мер в торговой политике страны. Президент подчеркнул, что США будут отвечать аналогичными действиями на ограничения, вводимые другими странами против американских товаров и компаний. «Что они обложат пошлинами в отношении нас, тем ответим и мы им. Что они обкладывают налогами у нас — мы обкладываем налогами у них», — заявил Трамп. Ранее американский лидер встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Стороны хотели заключить сделку по редкоземельным металлам. Встреча закончилась скандалом и Зеленский был вынужден досрочно покинуть переговоры. Украинская делегация еще час ждала подписания сделки, однако Трамп заявил, что сделка с Киевом его больше не интересует, передает RT. Что обещал Зеленскому Трамп в рамках сделки, на которую так рассчитывали на Украине — в материале URA.RU.
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