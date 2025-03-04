Решетников предложил завезти в Россию больше мигрантов

Решетников предложил рассмотреть новые страны для привлечения мигрантов в Россию
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Грамотное регулирование миграции важно для успешного насыщения рынка труда, заявил Решетников
Грамотное регулирование миграции важно для успешного насыщения рынка труда, заявил Решетников Фото:

России необходимо рассмотреть новые страны для привлечения трудовых мигрантов. С таким предложением выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны», — передает слова Решетникова ТАСС. Он добавил, что Россия должна исследовать возможности сотрудничества с такими странами, как Мьянма, где из 55 млн населения шесть млн человек занимаются трудовой эмиграцией.

Решетников заявил о важности грамотного регулирования миграции для успешного насыщения рынка труда. Он добавил, что работа идет с профильными министерствами для создания эффективной модели привлечения мигрантов.

В ближайшие годы в России может произойти замена гастарбайтеров с Ближнего Востока на работников из Индии, заявил управляющий директор компании Intrud Дмитрий Лапшинов. Традиционно основными источниками рабочей силы были Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Вьетнам, однако ситуация начинает меняться из-за экономического роста в этих странах и других факторов. В связи с демографическим кризисом России необходимо привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов каждый год, а к 2030 году потребуется дополнительно около двух миллионов иностранных работников, передает Pravda.Ru.

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России необходимо рассмотреть новые страны для привлечения трудовых мигрантов. С таким предложением выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны», — передает слова Решетникова ТАСС. Он добавил, что Россия должна исследовать возможности сотрудничества с такими странами, как Мьянма, где из 55 млн населения шесть млн человек занимаются трудовой эмиграцией. Решетников заявил о важности грамотного регулирования миграции для успешного насыщения рынка труда. Он добавил, что работа идет с профильными министерствами для создания эффективной модели привлечения мигрантов. В ближайшие годы в России может произойти замена гастарбайтеров с Ближнего Востока на работников из Индии, заявил управляющий директор компании Intrud Дмитрий Лапшинов. Традиционно основными источниками рабочей силы были Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Вьетнам, однако ситуация начинает меняться из-за экономического роста в этих странах и других факторов. В связи с демографическим кризисом России необходимо привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов каждый год, а к 2030 году потребуется дополнительно около двух миллионов иностранных работников, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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