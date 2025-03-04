Решетников предложил завезти в Россию больше мигрантов

России необходимо рассмотреть новые страны для привлечения трудовых мигрантов. С таким предложением выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны», — передает слова Решетникова ТАСС. Он добавил, что Россия должна исследовать возможности сотрудничества с такими странами, как Мьянма, где из 55 млн населения шесть млн человек занимаются трудовой эмиграцией.
Решетников заявил о важности грамотного регулирования миграции для успешного насыщения рынка труда. Он добавил, что работа идет с профильными министерствами для создания эффективной модели привлечения мигрантов.
В ближайшие годы в России может произойти замена гастарбайтеров с Ближнего Востока на работников из Индии, заявил управляющий директор компании Intrud Дмитрий Лапшинов. Традиционно основными источниками рабочей силы были Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Вьетнам, однако ситуация начинает меняться из-за экономического роста в этих странах и других факторов. В связи с демографическим кризисом России необходимо привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов каждый год, а к 2030 году потребуется дополнительно около двух миллионов иностранных работников, передает Pravda.Ru.
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