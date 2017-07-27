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Главные новости Ямала
10:43  27 июля 2017 0

Лесные пожары на Ямале перекинулись на новые территории. Спасатели защищают от огня столицу региона

Самолеты МЧС отправленны на борьбу согненой стихией в районе окружной столицыФото пресс-службы ГУ МЧС РФ по ЯНАО

За последние сутки авиацией было обследовано более четырех тысяч квадратных метров леса. Выявлены новые очаги лесных пожаров в Пуровском, Надымском, Красноселькупском, Шурышкарском и Тазовском районах, сообщает пресс-служба ямальского управления МЧС.

Накануне в регионе наблюдали 89 очагов пламени. Горело более 18 тысяч гектар леса. Для тушения огня в настоящий момент задействовано 18 воздушных судов. В том числе два спецсамолета МЧС, которые сейчас тушат пожары в районе Салехарда, и два вертолета МЧС МИ-8 МТВ. С них произведено 166 сливов — это 815 тонн воды.

Угрозы населенным пунктам и потенциально опасным объектам от природных пожаров на территории ЯНАО нет, уверяют спасатели.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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